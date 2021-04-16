台中妹嗆台北沒限水不會共體時艱！　北部人神回1句話被讚爆

▲日月潭水位直直落。（圖／記者林振民攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度。一名台中的女網友不滿，台北、新北、基隆沒有限水，北水南調也只進行到新竹，讓她覺得中部地區被當成「次等公民」，引起北部人質疑，「我們冬天曬不到太陽的時候，怎麼沒聽你喊要共體時艱？」

台中女網友日前在Dcard上PO文表示，她認為北部人應該和中南部人「共體時艱」，甚至質疑決策者都住在北部，才讓台北、新北、基隆完全沒有限水措施。

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▲原PO發文。（圖／翻攝Dcard）



不少網友都不解原PO的想法，認為北部就是不缺水，即使要求北部限水，中南部也不會因此有水，也有北部人說，「基隆宜蘭一年200天雨，冬天根本曬不到太陽，怎麼沒聽你喊要共體時艱？傘我撐，雨我淋，水你用？」，引起不少人共鳴。

▲網友回應被讚爆。（圖／翻攝Dcard）



大票網友接連砲轟原PO，「我大淡水平常不缺水一直下雨，身體都快發霉了，現在缺水也要我共體時艱？」、「台北基隆下雨下到快得憂鬱症的時候，怎麼沒看到你出來說要共體時艱？」、「北北基宜下雨下到憂鬱發霉，怎麼沒看到你大台中每天出太陽，說要一起共體時艱」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝Dcard）

