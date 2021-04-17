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家中停水！台中男衝髮廊洗「6千元黑人頭」　照鏡子淚崩：變香菇

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO的6000原黑人頭毀了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度，一名住在台中的網友表示，半個月前燙了一顆黑人頭，擔心限水的問題，到附近的髮廊洗頭，結果洗完後竟變成「香菇頭」，帥氣的造型全毀了，他哭喊「這顆頭要6000元，要重新燙了」，貼文一出，網友全都笑翻。

男網友在臉書「爆廢1公社」發文，很喜歡黑人頭的造型，半個月前終於如願以償燙了，因為台中最近開始限水，擔心水不夠用，便到附近的髮廊洗頭，結果洗完後竟然變成香菇頭，忍不住大罵髒話，還自嘲「7-11歐噴醬（OPEN醬）要換代言人了嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO無奈，要花錢重燙一次。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

有網友看到他的頭髮後，替他感到難過，「我只能替你默哀了」；也有人好奇「燙這顆頭要怎麽洗啊？」他則回應，「用拍的、搓頭皮，但是她把我當菜瓜布在洗，頭髮全死了」，如果要恢復原狀的話，就要重新燙過，「一顆頭6千阿，哭阿！」並透露已經預約下一次了。

不少網友看到照片後都笑翻，「敘述要精準，是杏鮑菇」、「謝謝您娛樂了我」、「這是花椰菜頭」、「怎麼感覺看到偉大的領導人去燙頭髮了」、「這蒼蠅蚊子會卡在裡面了」、「不好意思，我笑的很大聲」、「好像鋼絲絨」、「我在吃晚餐，點開照片後差點噴飯」。

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