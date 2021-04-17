為工地師傅健康把關！台東推動無菸檳工地　免費口腔黏膜篩檢

▲▼台東縣衛生局結合醫院免費提供工地師傅口腔黏膜篩檢服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣近年全力推動檳榔危害防制工作，衛生局持續與公、私部門及醫療院所等單位跨部門合作，推動口腔癌防治及辦理檳榔防制相關宣導活動，台東縣衛生局並於16日結合台東馬偕醫院等單位深入高嚼檳職場與工地現場，免費提供工地師傅口腔黏膜篩檢服務，為勞工朋友健康把關，共同營造無檳環境。



台東縣衛生局表示，根據國民健康署癌症登記資料分析顯示：男性勞工階層之口腔癌發生及死亡的年齡有年輕化趨勢。口腔癌發生人數前三高行業別依序為：漁撈業、建築工程業及汽車客運業；死亡人數前三高行業則為：漁撈業、建築工程業及金屬製品製造業。





台東縣衛生局16日結合台東市衛生所、內政部營造署工程司、台東馬偕醫院耳鼻喉科李翊豪醫師，於豐年機場內空中勤務總隊部，辦理口腔黏膜篩檢，並與數間營造公司，共同宣示響應無檳工地。



仟佑營造工程王子學董事長表示：「工地除了重視勞工安全外，更重視勞工朋友健康，現在能在工地內完成篩檢，無須另外花費時間至醫院做篩檢，將督促工班師傅無菸檳酒使用行為，達成無菸檳酒工地的願景。」



台東縣衛生局呼籲：「為維護勞工健康，希望與縣府建設處合作，從推動營造工地無菸檳支持環境宣導活動開始作起，並安排一系列篩檢如：口腔黏膜、胃癌、肝癌等篩檢，推行及早發現及早治療，避免擁有「甘苦人生」。更期望營造業雇主一同響應無菸檳工地，若有菸檳習慣的勞工朋友，皆可向台東縣衛生局或各鄉鎮市衛生所諮詢免費工地口腔黏膜檢查服務。

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