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堅持多邊主義！　中法德三國元首視訊峰會PK美日峰會

▲大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾進行視訊峰會。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾進行視訊峰會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（16）日與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行領袖視訊峰會，在美日領導人峰會舉行之際，大陸與歐洲兩大國的對話內容同樣引起外界關注。三國領袖相互問好後，便直接切入主題，從中歐關係、抗疫合作及重大國際和地區問題交換意見。其中，合作應對氣候變化的議題，最引人注目。

▲中法德三國領袖視訊峰會。（圖／翻攝央視）

▲中法德三國領袖視訊峰會舉行時間恰逢日本首相菅義偉訪美。（圖／翻攝央視）

這場視訊峰會上，習近平再次主張大陸在對抗全球氣候變遷的積極作為，意味著大陸作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現碳中和。習近平強調，「應對氣候變化是全人類的共同事業，不應成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子及貿易壁壘的藉口。」

此外，三國領袖在會上一致認為，堅持多邊主義及全面落實《巴黎協定》，共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。此外，中歐經貿的持續發展也是峰會的另一焦點，尤其在近日「新疆棉花」衍生出的不利環境下，習近平強調，中方將擴大高水平對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，「希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業。」

▲德國總理梅克爾在峰會上強調，德國重視大陸十四五規劃帶來的商機。（圖／翻攝央視）

▲德國總理梅克爾在峰會上強調，德國重視大陸十四五規劃帶來的商機。（圖／翻攝央視）

對此，梅克爾表示，德國重視大陸「十四五」規劃中帶來的雙邊及中歐重要機遇，「願同中方就數位經濟、網路安全等問題加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘，希望雙方共同努力，推動《中歐投資協定》儘快批准生效。」

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