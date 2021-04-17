「涉及主權不會讓步！」菅義偉智庫演說　點名中國崛起影響印太

記者詹雅婷／編譯

日本首相菅義偉赴美國出席雙邊領袖峰會後，在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會發表演說，期間談及印度太平洋區域安全議題。菅義偉直言，中國試圖改變東海、南海等區域現狀，「對於涉及主權的事項，或民主、人權、法治等普世價值，日本不會讓步。」

日本放送協會（NHK）報導，美日峰會最大焦點就是中國，菅義偉在CSIS研討會上強調，地區安全環境如今已變得更加嚴峻，中國崛起導致印太地區力量抗衡出現變化，北京政府如今正迅速增強其政治、經濟、軍事影響力。

菅義偉表示，中國在東海、南海等地區始終試圖單方面改變現狀，在對中政策方面，美日共同研議實屬重要，「對於涉及主權的事項，或民主、人權、法治等普世價值，日本不會讓步」；針對中方所引起的懸而未決議題，日本該做出主張的就會提出主張，強烈要求中方採取具體行動。

不過，菅義偉也說，日本必須努力與中國建立穩定且具建設性的關係，同時與美國及其他志同道合的國家保持密切合作。

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