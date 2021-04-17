「不再顧慮中國感受！」　日台交流協會高升日本國旗

▲位於台北的「日本台灣交流協會」玄關升起日本國旗。（圖／翻攝Twitter@Furuya_keiji）

記者吳美依／綜合報導

日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司17日在推特表示，台北的「日本台灣交流協會」（下稱日台交流協會）今天終於在玄關處升起日本國旗。他指出，日方過去一直顧慮北京感受，所以沒有做到這項原應「理所當然」的事情。

古屋圭司分享照片表示，不知道造訪日台交流協會人士有沒有注意到這項轉變。他還說，「民主國家應該合作對抗偏離常軌的中國」。

日本1972年與中華民國斷交後，於同年12月1日創辦財團法人性質的交流協會，處理雙邊事務，12月26日在台北、高雄設立事務所，直到2017年1月1日才改稱「日本台灣交流協會」，地位相當於大使館。

「日華議員懇談會」是日本國會跨黨派聯盟，由近300名對台友好的議員組成，旨在維持雙方議員交流。



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