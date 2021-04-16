防台海爆發「災難性」衝突　澳防長籲：北京應和平解決兩岸問題

▲澳洲國防軍總司令康貝爾表示，台灣海峽若發生衝突，結果將會是災難性的。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲國防軍總司令康貝爾（Angus Campbell）15日表示，台灣海峽若發生衝突，結果將會是災難性的，中國大陸因盡早透過和平對話方式解決和台灣領導人的分歧。除此之外，日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二也提到解放軍持續擾台的行為，都會間接影響到日本防衛，日方也有許多相關措施可以因應。

根據《ABC Australia》和《中央社》報導，康貝爾、山崎幸二、印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和美國洛克希德馬丁公司資深副總裁卡希爾（Tim Cahill）15日出席印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）研討會，並針對台灣近來遭中國軍事騷擾，以及解放軍在東海、南海的行動進行討論。

康貝爾提到，澳洲堅信有關台灣未來方向的爭端必須和平解決，「對於該地區的人民來說，圍繞在台灣的衝突將是災難性的經歷，這也是我們應該努力避免的，有一條可以透過和平對話通向未來的道路，但很艱難，需要非常努力。」

▲中國船隻在南海集結。（圖／路透）



山崎幸二則提到，中國在東海地區的造成的軍事威脅，這些行動都試圖改變現狀，已經違反自由航行原則，是非常危險的。他也強調，任何台灣周邊的意外事態，都將直接影響日本的防衛，日本有很多措施可以做，但細節無法說明。

山崎幸二建議，中國不承認日本和印太地區其他國家的合法利益，單方面改變國際秩序，這種作法加劇緊張局勢，因此志同道合的國家進行合作反擊（中國的）「灰色地帶戰術」是必要的，因此日本正與美國、印度和澳洲合作。

康貝爾也同意，中國的「灰色地帶戰術」，是一種蠶食領土的方法，「我們在南海看到了這樣的情況。在不違反導致公開衝突的界線下對此做出回應，極具挑戰性」。

拉瓦特則譴責中國在印度北部邊境的騷擾行為，並稱北京當局正在試圖重塑世界秩序，「他們覺得只要施加一點壓力，就能迫使其他國家屈服，但印度在北部邊界問題上立場非常堅定。」

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