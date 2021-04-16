聯亞「新冠疫苗」完成二期臨床！楊志良成關門收案者

▲前衛生署長楊志良成聯亞新冠疫苗臨床計畫的關門收案者。（圖／聯亞生技提供）

記者張乃文／綜合報導

聯亞生技今（16）宣布，COVID-19新冠疫苗第二期臨床試驗已於15日完成收案，從1月底至今近3個月的時間，共4142人登記，截至昨日共有3874位通過審查施打第一劑，且已有646位施打第二劑，預計5月中便可完成2劑疫苗施打；其中，聯亞生技透露，前衛生署長楊志良也參與臨床試驗，也成為年長族群的最後一名收案者。

聯亞生技說明，疫苗第二期臨床試驗原本預計招募3500位受試者，最後共4142位參與，其中65歲以上年長者佔844位，已超出衛福部人數要求，截至4月15日已有3874位施打第一劑，646位施打第二劑，預計5月中受試者皆可完成兩劑疫苗之施打。聯亞生技表示，會力拚6月底提交第二期臨床試驗報告，向食藥署提出EUA申請，希望7月中獲准開始供應疫苗，以因應國內外防疫需求。

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不過，楊志良先前被問及如果有國產疫苗願不願意接種，他不但秒回「絕對不打」，更直言會帶人去衛福部抗議，認為國產疫苗沒走完完整流程，如果為此還想拚外銷「鬼才跟你買。」他強調，國外新冠疫苗都是走完3期完整試驗才通過緊急授權，但國產疫苗僅通過2期試驗，就能申請緊急授權使用（EUA），質疑「為什麼要打？」他更進一步表示，如果開放接種他不但絕對不打，還要帶人去衛福部抗議。