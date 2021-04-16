半導體工程師酒後變身！啟動「三字經百科」模式　跳針狂飆警傻眼

▲徐姓工程師酒後變身成三字經百科，被警方依辱犯公務員罪法辦。（示意圖／Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名半導體工程師，因酒後路倒街上被通報，沒想到卻對前往處理的員警、消防隊員瘋狂飆罵三字經。事後，徐姓工程師雖與員警達成和解，但法官認，徐男所為已影響社會秩序及公權力之執行，顯見其法治觀念淡薄，依犯侮辱公務員罪，處拘役40日，緩刑3年。

徐姓工程師於2017年間凌晨，因酒醉倒臥在竹北一處車道上，被民眾通報警方前往處理，徐男不耐員警盤查身分，先朝員警辱罵「幹」後，又表示自己已經酒醒，可以自行離開，未料才走了約20步，又再次倒臥在路旁草叢；警方二度獲報前往處理，醉醺醺的徐男則對警方大小聲，並開啟「三字經百科」模式，不斷吆喝「我幹你娘，你說什麼」、「幹你娘，來告我啊」、「幹你娘，怎樣」、「我幹你娘雞巴啊，幹你娘雞巴啊」，員警見徐男行為脫序失去理智，遂連繫高鐵派出所派支援警力與119人員前往協助將徐男送醫。

就在員警、消防員協助將徐男送上擔架時，徐男仍不斷反抗、揮舞手臂將許姓員警打傷，徐男掙扎失重跌落地面，因痛惱羞，又再次啟動「三字經」模式對員警連續辱罵「幹你娘，你他媽的」、「幹你娘，誰講話」…最後遭員警以侮辱公務員罪現行犯名義逮捕，並將其押上警車後座，帶回六家派出所，徐男沿路發酒瘋，一下喊想吐，一下又飆出成串的三字經，即使到了派出所內仍不知收斂，讓員警非常頭痛。

法官勘查密錄器影像翻拍照片等資料，認徐男已犯侮辱公務員罪。法官審酌，徐男為半導體工程師，卻未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，竟當場侮辱執行警員及消防隊員，影響社會秩序及公權力之執行，顯見其法治觀念淡薄，由於徐男先後已以18萬向幾名執勤公務員達成和解，考量其學識、社經地位，法官依犯侮辱公務員罪，處拘役40日，緩刑3年。

►激殺2.1折「鍋寶萬用316分離式電鍋妙廚全能組」分離式外鍋好用好清洗

►新竹「善人」幫籌錢葬父 募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿



►獨／2歲童上學3月狂掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰 黑奶嘴讓媽心碎



►新竹醉男踹錯門！胸腹遭狠刺數刀 目擊者嚇：在KTV當場斷氣



►新竹婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」 整棟樓喝40天屍水