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過戶少5坪工程師買房現虧170萬　房仲竟嗆：為什麼不看清楚！

▲過戶現少5坪！工程師買房虧170萬　惡房仲嗆：為什麼不看清楚。（圖／新竹縣消保官靳邦忠提供）

▲新竹縣消保官靳邦忠近日對竹北房市亂象祭出重罰。（圖／新竹縣消保官靳邦忠提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名高階工程師去年透過房仲花1380萬元買竹北一戶住宅，事後查實價登錄赫然發現坪數縮水5.807坪，平白無故損失170萬元，質問房仲時，對方竟硬坳是「小缺失、當初計算錯誤」還嗆：「當時為什麼不看清楚，事後才表達？」工程師怒向竹縣消保官靳邦忠投訴。經調查認定，當初告知買家的坪數的確與登載不同，房仲業者未善盡揭露重要消費資訊和誠信的義務，爰依消保法剝奪其所得仲介費利益27萬6千元。

工程師指述，去年8月他透過知名房仲公司介紹，看上竹北喜來登飯店附近的電梯大廈12樓一戶住宅，當時營業員提供的面積是57.673坪，而營業員也介紹同社區也有另一戶成交屋坪數同樣57坪多，實價登錄成交價1388萬元，工程師因而參考那戶價格後，最終以1380萬元成交。介紹過程中，除了營業員外，還有地政士、店長、開發銷售一起列席。

▲過戶現少5坪！工程師買房虧170萬　惡房仲嗆：為什麼不看清楚。（圖／新竹縣消保官靳邦忠提供）

▲▼續辦理過戶手續時，房仲也未將面積單位「平方公尺」換算成當時口頭約定的「坪」，讓工程師誤以為數字就是他和太太當初看到營業員出示的57.673坪。

▲過戶現少5坪！工程師買房虧170萬　惡房仲嗆：為什麼不看清楚。（圖／新竹縣消保官靳邦忠提供）

但後續辦理手續時，地籍謄本和權狀等資料上顯示的面積單位均為「平方公尺」，業者也未把單位換算成「坪」再向工程師說明，工程師主觀上認為這平方公尺的數字，應該就是他和太太當初看到營業員出示的57.673坪，基於相信在場見證的代書、經紀人的專業，就完成簽約，買下這戶住宅。

不料開心過戶一個多月後，工程師偶然上網查詢實價登錄，竟發現登錄資料權狀縮水變成51.866坪，少了5.807坪，便向房仲業者提出質疑，沒想到業者面對質問無關緊要地回：「這是小小缺失」、「是誤載，我們算錯了」、「登記錯誤，是51.866坪」才對，願退1%以表達誠意，但業者態度強硬，甚至指責工程師：「當時為什麼不看清楚，事後才表達？」如此推卸的態度讓吃虧的工程師無法接受，氣得向新竹縣消保官靳邦忠投訴。

靳邦忠指出，工程師認為短少的5.807坪，依市價來算，他等於損失170萬元，但業者始終態度強硬，消保官介入協調，建議以成交價的2%金額和解，卻遭業者拒絕，業者甚至指責「如果每個人簽約之後都來說坪數不符的話 ，那我們生意都不要做了！」吃虧的工程師氣得不要和解金，堅持要求消保官行政調查。

經調查發現，短少的5.807坪是來自公設，原本公設為15.645坪，實際上則為9.922坪，而業者也承認當時帶工程師看房時，是以開發臨時給的資料作說明，簡單以「誤載」帶過。但靳邦忠認為，業者對消費者處理態度不佳，若沒有從重處罰，擔心以後再有業者如法炮製，以登記錯誤為藉口，實則虛灌坪數訛詐消費者。

靳邦忠呼籲，消費者買賣房屋時一定要保留物件原始調查的相關資料，簽約時更應要求經紀人或地政士現場將權狀登記「平方公尺」面積換算成「坪」，如實記載於契約內，免於日後產生糾紛，因查無實證不利求償。

靳邦忠強調，公設坪數多少，關係消費者對於建物價格及價值判斷，屬消費重要資訊，依消費者保護法第4條、第5條規定，企業經營者應提供消費者充分與正確之資訊。再者，業者身為國內知名房仲，其參與仲介之相關人員，所提供服務行為應符合消費法第7條第1項「可合理專業之期待」本案涉及記載土地面積登記內容不實，仲介營業員未盡物件調查之消費重要資訊揭露義務，己造成消費者財產之損害，顯不符合專業可合理之期待。最後決定依行政罰法第18條第1款以業者所受之仲介費利益作為裁罰之基礎，援引消保法第36及58條進行行政監督，以剝奪其未提供買方可合理期待之專業服務而取得之仲介費27萬6千元，作為裁罰金額，彰顯縣府規範仲介銷售人員應盡誠實義務，與保護消費者的決心。

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