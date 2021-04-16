台鐵意外遭批神隱10天　蘇貞昌反諷：沒進火場不知道辛苦

▲蘇貞昌、陳吉仲視察牛隻施打牛結疹疫苗。（圖／記者羅婉庭攝）



記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣事件造成49死218傷，事發後行政院長蘇貞昌幾乎沒有公開行程，國民黨議員葉元之更在臉書製作「神隱計時器」，痛批蘇貞昌從4月5日到現在已躲10天。對此，蘇貞昌16日受訪也舉打火弟兄的例子反酸，指沒有進火場的人不知道打火弟兄的辛苦。

針對外界質疑太魯閣事故後神隱，蘇貞昌表示，行政院長如果潛在水裡、躲在洞裡，才叫神隱，「我要服務2300萬人，還要接見美國人，整天就台灣所有的事物盡心盡力，行程滿檔」。

蘇貞昌說，老天不下雨，他要憂愁同時裁示各方面應變的做法，並給予支持；海上漂來一頭死豬，他要全國6千多個養豬場，怎麼樣來防疫，現在又來一個牛節結，「這10天，幾乎開了幾十次的會議，連禮拜六、禮拜天都是滿滿的會議，一天也沒有辦法神隱」。

蘇貞昌表示，如果批評是正確的，我們很謙卑傾聽接受指教。蘇說，他一直很肯定在火場冒險犯難、進入救火的，一身烏黑，連氣都喘不過來，搶救人命出來的時候都累得躺在地上，一句話都沒有說，令人敬佩，「至於說水應該噴這邊、噴那邊等等，我是覺得沒有真正進入火場冒險犯難的打火弟兄辛苦跟正確」。