快訊／美FedEx爆槍擊至少5死多人傷　警出動應對「大規模傷亡」

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國城市印第安納波利斯(Indianapolis)的聯邦快遞(FedEx)機構15日當地晚間11時左右驚傳槍擊案,造成至少5人死亡。現已知案發現場為FedEx規模第2大物流中心,外傳當時可能有2名槍手在場,1人在建築物外、1人在建築物內,據警方最新說法,1名嫌犯已死亡,已無立即危險。

美媒CNN引述印第安納波利斯市警察局發言人庫克(Genae Cook)說法指出,事發地點位在印第安納波利斯市米拉貝爾路8951號的聯邦快遞機構,當地警方現已動員處理「大規模傷亡情況」,多名警力趕抵現場,但相關細節仍有待確認,已知部分道路一度雙向封閉。

另據推特「Intel Point ALERTS」最新消息,這起槍擊案至少奪走5條人命,另有多人受傷,所幸傷勢並未危及性命,外傳有80人至90人在案發現場藏身躲避。傷者現已被送往附近醫院接受治療,但確切死傷人數及傷者傷勢嚴重程度仍有待官方公布。

#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1