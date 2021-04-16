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快訊／美國財政部：台灣符合「匯率操縱國」3項標準

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者柯沛辰／綜合報導

美國財政部16日公布匯率報告，指台灣央行積極干預外匯市場，與越南、瑞士等國符合「匯率操縱國」標準，但目前尚無足夠證據列入名單，後續將與台灣進一步接洽，以判定其是否在2020年操縱匯率。事實上，距離上一次台灣入列，已是在數年前。不過，台灣去年12月就因為符合其中2項定義標準，被列為觀察名單。

美國界定匯率操縱國的3項標準包括：對美貿易順差一年超過200億美元、外匯干預規模超過國內生產總值（GDP）的2%、全球經常帳順差超過GDP的2%。

中央銀行總裁楊金龍今年3月曾坦言，台灣確實有可能被列入匯率操縱國，但央行持續與美國磋商，應不至於有立即性影響。再者，台美間存有緊密且互利的雙邊貿易關係，在半導體等科技供應鏈上為重要戰略夥伴，此非匯率報告三項檢視標準所能衡量，而且對美出超關鍵是供需問題，不是匯率問題。

當時央行說明，美中貿易及科技爭端的轉單效應、美國強化資安防護及COVID-19疫情，導致美國對我國資通訊及視聽產品需求大幅增加，帶動去年我國對美國商品出超達299.3億美元，此現象與匯率無關，而且隨全球價值鏈興起，以中間財出口為主的國家（例如：台灣），匯率對貿易之影響弱化。

央行指出，跨境資本移動已成為決定匯率的主要因素，若要以匯率做為貿易失衡的調整工具，將更為困難，所以後續將向美方反映，前述3項檢視標準似不太適合美方用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

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