刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

▲「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓3月底爆發兇殺案，母女3人皆慘死於25歲男性刀下，引起社會公憤！1996年出生的金泰賢（김태현，音譯）透過網路遊戲結識24歲的女子並試圖交往，沒想到只因女子拒絕繼續發展關係，金泰賢便長期跟蹤，甚至謊稱是宅配員潛入女子住處，依序殺害女子的母親、妹妹、女子，之後寄居女子住處、伴屍長達3日，不僅帶來換洗衣物，還從冰箱拿酒喝，令人毛骨悚然。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，這起兇殺案完全是金泰賢策劃已久的犯罪，早從被害女子今年1月底傳訊要求希望未來別再聯絡後，就記恨在心底，透過手機搜尋「在短時間內殺死人的方法」，在長期跟蹤女子，並透過網路遊戲聊天群組的相片中，無意得悉女子住處地址後，便前往超市偷取水果刀、帶上之後要換洗的衣物，並選擇於3月23日下午5時30分以宅配員的身份，謊稱有未領取的包裹，潛入女子位於首爾市蘆原區中溪洞的公寓。

被害女子的22歲妹妹首先返家，慘遭潛入住處的金泰賢拖入房間內持水果刀刺進頸部後死亡，被害女子59歲的母親返家後，也被金泰賢拖入房間內，兩人似乎先是起口角衝突，之後還是慘遭持刀刺入頸部而亡，被害女子返家後見到金泰賢未經同意侵入住處，先是問道「我媽、我妹在哪」。

不料，金泰賢只是冷淡答道「我送走了」，之後還是以相同手法殺害女子。

▲「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

根據《朝鮮日報》，警方透過數位修復金泰賢的手機後發現，金泰賢在犯案後，竟然解鎖被害者的手機，不僅刪除、封鎖社群網站上自己的聯絡方式，還同樣在訊息軟體上刪除特定親友，試圖藉此湮滅犯罪證據。

案後，男子先是持刀自殘頸部，但並未成功死亡，在恢復意識之後竟然在伴屍期間從被害者家中的冰箱取酒來喝，直到25日警方接獲親友報案後，才當場被警方逮捕，送往醫院進行手術。

金泰賢的父親接受採訪透露，兒子個性內向、且大學沒有畢業，在退伍後就以打零工維生，並時常前往首爾市江南區某間網咖玩「英雄聯盟」；網咖業者也透露，金泰賢是十足的電玩迷，來到店內也不會叫餐，就算玩到沒有錢繼續支付使用電腦費用，還是在電腦螢幕關閉後，坐在位置上滑手機，直到職員前來驅趕，算是性格安靜、行動上不太顯眼的消費者。

▲「宅男」殺人魔金泰賢下跪道歉。（圖／達志影像）

根據《東亞日報》，金泰賢9日上午從首爾道峰警察署被移送治首爾北部地方檢察廳時，依規定脫下口罩面向現場媒體，將臉部公開示人。他雙膝跪下低頭道，「我光是現在還能睜開眼、呼吸，就感到非常愧疚，覺得活著的我很無恥，在此我對受害者與家屬說聲道歉。」

據悉，對此案感到憤怒的民眾於3月29日上青瓦台官網發起連署，希望政府公開兇嫌個資與長相，截至5日已有25萬人以上同意，首爾警察廳召開審議委員會時綜合專家意見，認為金泰賢犯行前已有確切的準備，屬於預謀犯案，加上罪證確鑿，因此才決定對大眾公開個資。

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