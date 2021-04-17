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美國放過台灣！逃過「匯率操縱國」　拜登友善貿易夥伴策略曝光

▲▼鈔票,金融,理財,匯率,基金,國際貨幣,美金,人民幣（圖／記者張一中攝）

▲台灣雖然符合美國三項「匯率操縱國」的標準，但是拜登政府放過台灣，沒有被列為操縱國。（圖／記者張一中攝） 

記者林彥臣／綜合報導

美國財政部16日公布匯率報告，指台灣央行積極干預外匯市場，與越南、瑞士等國符合「匯率操縱國」標準，但目前尚無足夠證據列入名單，將以「加強接觸」（enhanced engagement）進一步判斷是否在2020年操縱匯率。對此《曼谷郵報》分析（Bangkok Post）拜登政府在相關議題上，採取更寬容的態度與策略。

報導指出，即使瑞士、台灣、越南都達到了「匯率操縱國」的三項標準，可能使美國處於貿易劣勢，但拜登政府在上台後的第一份外匯政策報告中，沒有將任何一個貿易夥伴，列為匯率操縱國，包括泰國也因為符合其中兩項標準，只列在「待觀察」的11個國家名單之中。

▲▼拜登揭櫫2兆美元基礎建設計畫。（圖／路透社）

▲拜登在國際政策上，選擇較上對抗的方式，避免被各國憂慮經濟政策「政治化」。（圖／路透社）

報導認為，川普政府將中國等其他國家貼上了「匯率操縱國」的標籤之後，反而讓各方擔憂美國的經濟政策「政治化」，拜登政府在國際貨幣政策上，採取了較少對抗的作法。

美國財政部則強調，沒有將任何國家列為「匯率操縱國」的決定，不應被視為「前後矛盾」，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟造成前所未有的衝擊，各國皆採取了「創意性」的策略因應；因此美國將與台灣、瑞士和越南「加強接觸」，以釐清相關經濟手段究竟是為了應對危機，還是意圖獲取不公平的貿易優勢，之後才會做出後續決定。

《福斯新聞》（FOX）指出，「加強接觸」是美國財政部慣用的辭令，通常是當作一個較低階的緩衝用語，代表相關國家沒有立即遭受美國貿易制裁的風險。

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