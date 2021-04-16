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雄檢與警「強棒聯手」頂樓攻堅逮持毒擁槍男　3制式手槍竟藏花盆

▲▼ 高雄地檢與海巡、苓雅分局等單位共同查獲毒販 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄地檢署聯手海巡署、高雄港務警察總隊以及苓雅分局等單位共同查獲擁槍自重的莊姓嫌犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄地檢署日前接獲警方情資，顯示有名55歲的莊姓男子長期販毒且擁槍自重，由重大刑案專組檢察官指揮海巡署偵防分署嘉義查緝隊、高雄港務警察總隊以及高雄市政府警察局苓雅分局、鼓山分局組成專案小組調查，於15日持搜索票前往莊男隱身的苓雅區某民宅攻堅，當場查扣九Ｏ、九二、九三五型各類短槍3支及空氣長槍1支、各式子彈120顆及毒品海洛因、安非他命及毒咖啡包等物，並將莊姓犯嫌予以逮捕。

▲▼ 高雄地檢與海巡、苓雅分局等單位共同查獲毒販 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲生性狡猾的莊嫌將三把制式手槍藏於花盆內。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，這名55歲的莊嫌由於長期販毒，個性低調且平日十分謹慎，在住家1、2樓一共裝設了10多支監視器，但發現遭到檢警盯上後，他乾脆足不出戶，苓雅警方第一時間發現狀況不對勁，深知無法從一樓順利破門攻入，因此改由五樓頂陽台門攻堅，順利逮獲莊嫌外，還在他的住家內搜出一把空氣長槍，並且在五樓的花盆內找到三把制式手槍，並起獲一、二級毒品、毒品咖啡包等證物。

▲▼ 高雄地檢與海巡、苓雅分局等單位共同查獲毒販 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲生性狡猾的莊嫌將三把制式手槍藏於花盆內。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，原本鎖定莊嫌握有毒品，但事先未掌握他有買賣槍枝的狀況，因聯合出擊攻堅，意外查獲四把長短手槍，算是意外收穫。高雄地檢署指出，槍彈刀械為管制之違禁物品，且具有危險性，毒品防制亦關乎社會安全與國家發展，地檢署將持續堅定查緝槍毒犯罪，以維護社會安全秩序及貫徹政府掃蕩槍毒之決心，並在此呼籲社會大眾，如發現有任何可疑情資，請勇於向檢警調等單位檢舉，地檢署掌握情資後定嚴予追緝偵辦。

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