高雄男不堪脊椎骨刺折磨「神情詭異」跑上橋　警耐心勸說阻憾事

記者黃子倩／高雄報導

高雄暖警救人一命！這個月2日傍晚5點多，旗山分局杉林分駐所警員接獲報案，表示有名男子疑似想不開，站在月眉橋中段，員警到場後上前拉住男子以免憾事發生，並與男子聊天安撫他的情緒，這時64歲的潘男才向警方說出原因，原來他不堪長期生病，加上目前狀態無法工作，因而衍生出不好的念頭，所以才一時想不開，所幸經過員警勸說，男子前往醫院就醫，也打消不好的念頭，對員警的暖舉甚是感激。

▲高雄男子久病厭世加上暫時無法工作跑到橋面上，所幸熱心民眾及時報警，員警趕到勸說阻止憾事發生。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

警方指出，這名64歲的潘姓男子表示，他身體脊椎、腳骨的骨刺發病時的痛苦，一直讓他難以承受，長期下來早已身心俱疲；又因目前無法工作，經濟頓時陷入困頓，所以一時想不開跑到月眉橋上。所幸憾事發生前，熱心路人發現潘男神情舉止有異，撥打110報案，警方火速趕至現場勸阻潘男行為。

警方拉住男子後，溫柔的勸說，並在現場聆聽潘男發洩、訴說自身經歷，安撫其情緒之餘，還提供杯水飲用，有效舒緩潘男當下的情緒。而潘男經過警方不斷勸說，表示願意與警方及醫護人員一同前往旗山醫院，找醫生好好面對自己的舊疾；事後潘男也不斷地向警方表達感激之意。

旗山分局警方呼籲，若發現身邊友人、家人情緒低落，可能有憂鬱傾向，旁人除了給予耐心及關懷之外，可以撥打關懷專線1995，或是請求相關衛生單位、警政消防單位協助。自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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