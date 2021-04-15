狂！高雄檢舉魔人「3個月8千件」　郵寄罰單費就要30萬

▲高雄市一名郭姓檢舉達人的檢舉照片，光是3個月就有8千多張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這到底是檢舉達人，還是成了「魔人」？高雄市交通檢舉案件頻傳，光是三民二分局在今年1到3月間，同一名郭姓檢舉人就檢舉了超過8千件，數量龐大引起當地里長反彈，高雄市議員康裕成在議會透過質詢，希望市長陳其邁想想辦法，因為光是處理檢舉案件就會癱瘓警力之外，還有郵寄罰單費用也是一大筆開銷。

據了解，高雄市郭姓檢舉人從今年1月份到3月份之間就有超過8千多件的檢舉案件，1月份有3千多件、2月份有2千多件，3月份有3千多件，檢舉類型是機車違規停車為主，主要地點是在大昌路、大豐路以及建工路，高雄市三民二分局交通組光是處理這個郭姓檢舉人的案件，就耗費不少人力之外，郵資費用就要近30萬。

▲康裕成議員表示收到罰單陳情案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市議員康裕成12日進行議會質詢時，向市警局長黃明昭詢問：「現在最痛苦就是一堆人來檢舉，今天那一疊罰單，就是左右鄰居來檢舉，打110跟1999，他不用跟你說他是誰，那一堆罰單就來了，我們所有的基層員警處理那一堆就好了，就不用去管治安、就不用去管其他的事情嗎？完全排除他們處理治安時間」。

高雄市不少路段也出現一個特殊現象，就是停放在騎樓的車輛都有用口罩、毛巾遮車牌，對此康裕成也提出，「根據大法官釋憲564號解釋，騎樓通道...所有人不完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上，不得有礙於通行」，強調這跟現行法規「交通道路管理處罰條例55條以及56條」騎樓屬於人行道，不能夠臨時停車，是有違背的地方，希望市長陳其邁以及市警局長黃明昭得要想想辦法。

▲高雄市一名郭姓檢舉達人的檢舉照片，光是3個月就有8千多張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）