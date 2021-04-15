港都成慶記之都？　徐國勇：責成警政署加強肅槍、緝毒等工作

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄市仁武區某間權利車廠13日發生槍響，疑似為感情糾紛尋仇，警方15日中午逮獲主嫌。對於高雄治安疑慮，內政部長徐國勇15日表示，治安要從整體來看，高雄治安基本上不是最壞的，也已責成警政署會同相關單位，加強肅槍、緝毒等工作，並對暴力等犯罪滋擾行為積極依法嚴肅偵辦。

高雄近來連續發生街頭槍擊案，藍營酸港都成「慶記之都」，最近一次是發生在仁武區，13日凌晨3時許，有6輛車開到一間權利車廠前，先是一輛車衝撞鐵門，接著，另一輛車上的2名男子持槍朝車廠掃射10槍，造成屋內4名男子中彈，所幸無生命危險，而歹徒則逃逸。

雙方衝突起因，是一名綽號「蔡小小」的女子在臉書罵前男友許姓男子，她列出許男在交往過程中的罪狀，痛罵許姓男子是「手癢就打女人的軟爛男」、「男人激不得，女人也不是你可以惹的」、「你真的惹錯人了」。一名22歲的高姓男子看到貼文後在下方留言叫陣，引來許姓男子的友人王姓男子不滿，王姓男子質疑高姓男子為何要在臉書下留言，雙方在電話中爆發口角衝突，隨後就發生車廠遭人開槍掃射的事件。

徐國勇15日上午列席立法院內政委員會。對於該槍擊案，徐國勇表示，昨天到高雄了解狀況，會依法偵辦，也掌握一定偵辦進度，很快會讓大家知道結果。

對於高雄近期槍擊案不斷，是否治安亮紅燈？徐國勇則說，治安要看整體，高雄治安基本上不是最壞的，整體來看台灣治安，在全世界評比中是讓人相當放心的環境，大家要對台灣有信心。

轄區警力15日中午執勤時在大社路攔查到可疑車輛，胡姓主嫌拔腿逃逸，但胸口不適倒地送醫，警方另在車上找到4把槍。

對此，徐國勇15日下午在臉書表示，高雄市警局及刑事局，已逮獲槍擊案主嫌，並查扣相關贓物、證物，目前已掌握案情偵辦進度和相關人士，將持續追緝，此案很快會有結果；對於治安問題，責成警政署會同相關單位，加強肅槍、緝毒等工作，並對暴力等犯罪滋擾行為積極依法嚴肅偵辦。

徐國勇強調，內政部及警政署會持續精進、檢討，「台灣的整體治安仍是令人相當放心的環境，我們有信心能做得更好，大家一起為台灣加油！」