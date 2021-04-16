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擊沉航空母艦需要多久時間？美軍實驗數字曝光　連中國都不敢實驗

▲▼美國海軍卡爾·文森號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍卡爾·文森號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國海軍因為擁有乘載著戰鬥機、火砲、導彈等大規模武器的航空母艦，且是目前全球擁有航母數量最多國家，因此能開啟海上霸權時代，使得與美國處敵對陣營的國家處心積慮想擊沉美軍的航母。就有軍事專欄引述美軍說法分析，若想要擊沉美軍的航母，在火力沒有限制、且航母位置保持不變的情況下，以一艘排水量8.4萬噸的航母來去計算，竟需耗時25天。

軍事專欄《鐵血觀世界》分析，由於航母本身挾帶著大規模毀滅性武器，加上其船身龐大、擁有超強遠航能力，因此若想擊沉被稱作是「海上浮島」的航母，並非一件簡單的事，在美軍所做的相關實驗中，光是在航母維持位置不變，且確保己方火力能無限制開轟，擊沉一艘排水量8.4萬噸的航母至少要耗費25天的時間，不過如果換上核潛艇、高音速導彈，以及專門針對航母研發的武器與裝備，則可能縮短時間。

不過專欄也指出，由於美軍的航母向來都是成群集結隊，不可能單獨行動，且一定會配置各種軍艦、戰機、潛艇等組成航母編隊，因此光是想要靠近航母，本身就有一定難度，且若美軍採用核動力的航母最後在戰爭中被擊沉，則必然給周遭海洋、乃至全球海洋環境帶來極深的傷害。

該篇專欄認為，日本福島核電廠、前蘇聯車諾比核事故做為核汙染的前車之鑑歷歷在目，若美軍航母船體破碎造成核洩漏，必然會使核廢料隨著洋流漂向全球的每處角落，對民眾健康、全球環境與生物造成嚴重影響。

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