貴婦買肉多要提袋「緊盯滿手油」　老闆曝原因：是原罪

記者黃翊婷／綜合報導

一名在傳統市場工作的肉販老闆16日於臉書「爆怨2公社」PO文，聲稱早上遇到一名貴婦級的客人，買完肉多要了好幾個提袋，原來是怕他手上的油碰到袋子。沒想到這篇文章一公開，網友們紛紛以攤商、消費者的觀點留言安慰，有些人是真的很怕油膩，貴婦應該沒有惡意，希望原PO別想太多。

▲原PO在傳統市場擺攤賣肉品。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO提到，該名貴婦級的客人在買完肉、找完錢之後，開口多要了一個提袋，由於在傳統市場多要提袋是很普通的事，他就笑著多給了一個，沒想到對方一轉頭又提出一樣的要求，他也照樣遞了過去。

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就在這個時候，原PO注意到客人一邊說謝謝，一邊緊盯著提袋，這才終於明白，原來對方是怕碰到油，「但我的手也（都）是油，所以她還是覺得油，雖然我有提供面紙自取」。

不過，原PO轉念一想，不可能賣一塊肉就去用精油級的洗手乳清潔，除非肉一斤賣500元，「我不怪客人，因為被嫌油是我這行的原味，喔不，是原罪！」

▲客人向原PO多要了幾個提袋。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

這篇文章才公開2小時，就吸引將近千名網友按讚，還有許多同樣在傳統市場工作的攤商留言回應，「我遇過怕找錢的，一直叫我用沒有比較油的手找錢」、「我遇過來水果店挑蘋果的太太，拿花袋套手挑蘋果，挑完就把袋子丟在桌上」、「正常的，我賣魚也是嫌腥，有時候乾脆請客人自己抽袋子」。

而站在消費者立場的網友們認為，「應該不是嫌棄，我自己也怕油，去買肉會拿面紙把提袋擦乾淨」、「我很怕油，真的不是嫌棄，我連吃雞腿都要用筷子，而且吃一口就要擦一次嘴」、「我不覺得有惡意，畢竟客人沒有一直在摸肉，手弄油了沒有肥皂洗，等一下做事會很麻煩」。