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30歲媽「秀5工作經驗」被打槍　6千網友一眼破解履歷2大問題

記者黃翊婷／綜合報導

一名30歲媽媽日前在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，她在履歷表上寫出5項工作經歷，求職卻還是四處碰壁，實在是找得有點累。不過，大多數網友看完履歷表，紛紛留言勸她換成A4的正式履歷比較不會被打掉，而且工作資歷沒有超過3年最好不要寫上去，否則會讓人覺得一直在換工作。

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲原PO求職碰壁，網友點出履歷表有「2大問題」。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

「媽媽找工作好像有點困難。」原PO提到，自己已經30歲了，口才不太好，講話、反應也不快，又不太會介紹菜單，但很少換工作，至今做過美髮助理4到5年、火鍋店外場半年、早餐店內外場1年、加油站員工（含洗車員）6年、拉麵店外場1至2年，卻還是找不到新工作，讓她感覺有點累了。

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文章公開3天，吸引超過6300名網友關注，大多數人看完履歷，紛紛留言勸她不要用這種簡歷表，應該要用A4大小的正式履歷，比較不容易被打掉，「曾經有個老闆跟我說過，『工作沒有超過3年不要寫在履歷上，否則人家會覺得你一直在換工作』，加油」、「資歷簡單歸納即可，寫太白不好，履歷就是適當宣傳自己優點的介紹卡」、「要提升自己的能力，經歷多份工作不一定加分」。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友建議原PO，資歷沒有超過3年的工作不要寫在履歷上。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

還有熱心網友幫忙總結，原PO的工作資歷可以簡化為美髮助理5年、餐廳內外場（廚房備料）3年，以及加油站工作6年，「加油，我也換過無數工作，每當面試官問我為什麼，我都覺得很低落，有太多時候生活上遇到很多變故，但說出來也不見得在他人眼中是合理的理由，不過，還是會找到出路的，不要放棄，辛苦了。」

對此，原PO也在關閉貼文留言前回覆，很感謝大家的建議，「可能是我太老實了」，部分資歷較短的工作是年輕時候做的，加上從沒做過管理人的職務，所以有些工作對她來說很有挑戰性，「看你們的留言也是一種很好的開導方式，謝謝你們，我會好好想看看。」

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