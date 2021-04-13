隔壁病床女友被誤認成媽　護理師10字讓她崩潰：心裡好受傷！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友12日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，在醫院目睹護理師把隔壁床病患的女友錯認成媽媽，讓女方委屈到直說「我心裡好受傷」，自己也忍不住笑到肚子痛。沒想到文章一PO出，竟然釣出許多有類似經驗的網友留言分享糗事，「之前我爸照顧我時，媽媽來交接，結果護理師問我媽，『今天女婿沒來喔？』我媽差點哭出來。」

▲原PO目睹隔壁床病患的女友被誤認成媽媽。（圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

原PO提到，在醫院雖然很無聊，但12日目睹一件事情，讓他忍不住笑到肚子痛，因為隔壁床的病患要去開刀，護理師過來準備時，對著病患的女友說「再麻煩媽媽扶一下兒子」，現場瞬間陷入5秒鐘的沉默，病患這才尷尬開口解釋「她是我女友」。

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原PO說，護理師當下馬上道歉，但隔壁床的女友還是覺得很委屈，忍不住抱怨心裡好受傷，「靠北啊，哈哈哈，說家屬不就一舉兩得了，講得人家女友心靈創傷了，哈哈哈，笑翻，護理師妳真的很壞耶」。

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言敲碗要照片，「真壞，想看」、「沒圖沒真相」、「到底是真的差很多歲，還是長相問題」。對此，原PO表示，雖然他的確有拍照，但人家已經有心理陰影了，還是不要把照片放出來比較好，「這種沒良心的事情我做不出來。」

▲有經驗的護理師建議，如果不確定陪病者的身分，最安全的方式是一律稱為家屬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

也有不少有過類似經驗的網友留言分享，「之前我爸顧我的時候，媽媽來交接，結果護理師問我媽，『今天女婿沒來喔？』我媽差點哭出來並跟護士說『那是溫ㄤ（我老公）』」、「我外甥讀幼稚園時被誤會是我兒子，小四時被鄰居誤會是我男友，國二時被誤會是我老公，超搞笑的」。

還有護理師留言分享個人經驗，「剛出來做護理師的時候真的常常叫錯，超級尷尬，後來都用開放性問句，像是『請問你是他的什麼人』，或是乾脆統稱為家屬就好。」