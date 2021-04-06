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祭祖默念7字！他回頭驚見水果金紙全燒光　網笑翻：這樣很有誠意

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在清明連假最後一天（5日）於臉書「爆怨2公社」分享自己的糗事，清明節當日他帶著一包水果和金紙去拜拜，沒想到卻在燒金紙時，不小心把水果整袋一起丟出去，唯一燒剩下的只有橘子，「還好沒有玩著手機，喊祖先來收喔，順便把手機和機車鑰匙丟下去。」

▲▼拜拜,走春,祈福,發爐,宗教,香火。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO分享祭祖時發生的糗事。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，清明節去靈骨塔祭拜祖先之前，他先去水果行買水果，再去買金紙，抵達靈骨塔之後，則是先去祭拜，請祖先去土地公那裡領金紙，接著要去燒金紙時，卻發現3公尺高的土地公不見了，連供桌也沒有，推測應該是因為疫情關係撤掉了，但旁邊有鎮公所人員會幫忙集中金紙。

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「服務人員幫我丟一包土地公金，剩下的自己丟，心裡念著『祖先，趕快來領喔』！」原PO說，等到全部拜完並走回機車旁邊時，這才驚覺自己手上怎麼那麼輕，「靠北啊！水果呢？」他一路從靈骨塔找到土地公那邊，來來回回找了3次都沒有看到。

▲▼水果,水果攤,農產,飲食健康,食品安全。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO把水果也一起燒給祖先了。

此時，原PO突然想到，「該不會直接燒給祖先了吧？」於是便往燒金紙的地方看去，果然看到早上買的水果正在裡面一起燒給祖先，唯一燒到剩下的只有橘子，「好吧！大概是供奉的吃不到，直接燒下去比較快，明年會先記得，水果放一邊，金紙再丟下去。還好沒有玩著手機，喊祖先來收喔，順便把手機和機車鑰匙丟下去。」

其他網友看完原PO的糗事，紛紛留言調侃他太ㄎㄧㄤ，「有笑點，祖先會高興的」、「沒關係，這樣很有誠意」、「抱歉我笑到一個無法自拔」。也有網友留言表示，這樣的事情其實超容易發生，「我今年燒時，差點把餅乾也一起燒了。」

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