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「雞排要切？」客人跳針3次高八度回1字　老闆娘傻眼比剪刀手

記者黃翊婷／綜合報導

雞排堪稱「邪惡國民美食之最」，每個人喜歡的吃法也不太一樣。一名賣鹹酥雞的老闆娘8日在臉書「爆怨2公社」PO文分享一段奇葩經歷，一名客人點了一份雞排，她詢問要不要切，對方竟然一臉難以置信，連聲音都飆高八度，連續跳針3次才反應過來，讓她超級傻眼，「切個雞排真的有那麼令人難以置信嗎？」

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲網友認為，傳統雞排通常都可以切，但厚的雞排店家大多不願意切。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

原PO提到，7日營業時遇到一名客人，對方先是詢問單點雞排是不是可以直接點餐，她回答「單點雞排可以在這邊點」，雙方確定好餐點內容和數量後，她習慣性問了一句，「好的，請問要切嗎？」

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沒想到客人一聽，竟然露出一臉不可置信的表情，還用高八度的聲音回問，「蛤？」原PO以為是自己沒說清楚，於是換成台語再問一次要不要切雞排，對方卻還是一副不敢相信的樣子。第三次她索性搭配動作，比出剪刀的手勢，客人才終於明白並表示，「那個可以切喔？」

原PO坦言，當下還是耐心回答可以幫忙切雞排，客人最後不耐煩地揮手同意切一切，她事後越想越覺得奇怪，這才決定PO出來和大家分享，「切個雞排真的有那麼令人難以置信嗎？」

▲小吃攤,鹹酥雞,路邊攤,雞排（圖／記者周宸亘攝）

▲內行人推薦可以先看店家有沒有擺放砧板，就能判斷老闆會不會幫忙切雞排。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言表示現在很多店家都不幫忙切雞排了，「有的堅持不切，說這樣才能鎖住肉汁」、「厚的那種通常都不切的」、「雞排就是要整塊吃，切過感覺差很多」、「雞排切是要分別人吃，因為同時間吃很多種食物，會吃不完」。

也有熱心網友建議店家寫告示牌，「可以寫個告示牌『如果要切請自動告知』，這樣就可以不用每個都問了」，客人也可以自行觀察店家有沒有擺放砧板，「我都會觀察店家是否有放砧板，來判斷有沒有幫切，通常都沒判斷錯。」

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