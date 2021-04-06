奧客上廁所拒排隊「地板留一灘黃色液體」　他曝2選項！網全怒了

記者黃翊婷／綜合報導

開店要是遇上這樣的客人，究竟該怎麼辦？一名網友5日在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，內用的客人想上廁所卻不願意排隊，竟然直接在廁所外面小便，這種狀況到底是店家清理，還是請客人自己處理。大多數網友看完原PO的描述，幾乎一面倒力挺讓客人自行清理，「情願這個生意不要做沒關係，但最基本的尊重要有。」

▲開店遇到客人隨地便溺，網友大多力挺店家硬起來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

照片中，只見洗手台旁邊放有拖把、掃帚等清潔用具，馬桶則在更內側的隔間，然而，在洗手台右下方的白色磁磚處，卻有一大灘「淡黃色」的不明液體。

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原PO提到，他想問問大家的意見，如果有客人來店裡用餐，想上廁所又不想排隊，直接尿在廁所外的地板上，「第一，為了營業額，自己默默去把尿清乾淨；第二，有guts（有膽識）一點，生意沒做到沒關係，但店家基本的尊嚴要有，請客人自己去清理。請問你們會選？」

而大多數網友看完原PO的文章和照片，都覺得這位客人太誇張，並紛紛留言力挺店家硬起來，「提告毀損」、「這還要選嗎？根本不會有1的選項，沒揍人都算客氣了」、「2，情願這個生意不要做沒關係，但最基本的尊重要有」、「沒錯就不用怕，有第一次就會有第二次，還可能帶著其他髒鬼一起搞破壞」。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）