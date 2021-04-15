美軍前情報官員：阿富汗戰爭毫無成果　撤軍後災難更多

▲古來征戰幾人回？最後一批駐阿富汗美軍終於有幸回家了。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「911恐攻」即將滿20周年之際，美國總統拜登14日宣布今年5月1日開始從阿富汗撤軍，並在9月11日前將所有美軍撤離。

關於這場「美國最漫長的戰爭」，美國一名前海軍陸戰隊情報官員說出實話：美國發動長達20年的阿富汗戰爭，除了造成逾2000名美軍、上萬名阿富汗人死亡，浪費數兆美元之外，非但一無所獲，更留下了一片飽受折磨的荒地。

前情報官員芮特(Scott Ritter) 14日在「今日俄羅斯」電視臺(RT)網站撰文稱，20年前，「911恐攻」事件給了美國軍事干預阿富汗的藉口。20年後，拜登政府決定從阿富汗撤軍。

諷刺的是，這個20周年的時間點凸顯美國撤軍決定的政治性意涵，儘管拜登政府想傳達「使命已達」的訊息，但事實是，美國現在撤軍，阿富汗的情況大致和20年前差不多：塔利班組織依然活躍，並在很大程度上控制著阿富汗。蓋達組織和「伊斯蘭國」等極端組織也繼續活躍在阿富汗境內。

在芮特看來，阿富汗長達20年的軍事衝突除了害死2000多名美國人、上萬名阿富汗人、浪費數兆美元之外，美國沒有取得任何成果，更讓阿富汗變成一片飽受折磨的荒地。

拜登宣布從阿富汗撤軍的消息公布後，美國媒體鋪天蓋的報導，也透露出美國人對這場戰爭的反思。《華盛頓郵報》以《阿富汗戰爭20年：發誓要贏，卻沒有勝利的樣子》為標題作出報導；「今日美國」網站則稱，阿富汗戰爭讓美國耗掉上兆美元，並導致超過2300名美國人和3.8萬名阿富汗平民喪生。

而儘管如此，阿富汗安全局勢依舊不穩，塔利班仍控制著該國大片領土。《大西洋月刊》反問說：「美國在阿富汗做了什麼？連美國自己也不知道——這就是問題所在。」

20年前，美國挑起這場戰爭，直接導致阿富汗的人道主義災難。20年過去了，拜登政府的撤軍決定卻可能引發另一波危機。 《時代雜誌》認為，外國軍隊現在撤離阿富汗可能會引起人道主義災難，特別是導致阿富汗女權的倒退。美國共和黨參議員格雷姆也提出警告：美國撤軍有可能導致阿富汗內戰升級，讓蓋達組織和「伊斯蘭國」等極端組織死灰復燃。

英國作家、政治和國際關係分析家福迪(Tom Fowdy)13日在一篇署名文章中這樣評價美國：「打著各種旗號發動戰爭造成人道主義災難，才是真正威脅世界的壞傢伙、罪魁禍首。」