近20年反恐戰爭終於落幕　美代理防長簽署備忘錄：全面撤軍伊拉克

▲911事件之後，美國在中東各地發起了反恐戰爭，其中重要的目標即為推翻賓拉登的蓋達組織勢力。（圖／CFP）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國代理國防部長米勒（Christopher Miller）13日表示，將履行川普競選承諾之一，在伊拉克與阿富汗地區全面撤軍，感謝自911事件以來在中東奮鬥的數千名男女，宣告長達近20年的「反恐戰爭」將迎向終結，「要結束一場需要妥協與建立夥伴關係。我們面對過了挑戰，也為此全力以赴，現在是時候回家了。」

米勒上任後才7天，簽署的首項備忘錄就關乎於撤軍中東，承諾美國在當地的角色要「由領導轉為支持」，「我們不是那種喜歡無止境戰爭的人，這與我們所支持的、先祖所為之奮鬥的價值有所違背。」

根據美國軍方報紙《星條旗報》，拜登過渡政府的小組則擔心，川普先前解雇前防長艾斯柏（Mark Esper），造成許多情報與國防高層接連請辭，讓美國國防權力階層陷入空窗，不應該讓軍隊「政治化」。

▲911事件之後，美國在中東各地發起了反恐戰爭，其中重要的目標即為推翻賓拉登的蓋達組織勢力。（圖／CFP）

時任總統小布希（George Bush）在2001年的911事件後，打響長達近20年的反恐戰爭，無數美軍深入中東打擊反恐組織，從賓拉登的蓋達到近年的伊斯蘭國ISIS，超過4000名美軍在阿富汗等地失去生命，耗損美國逾1萬億美元。

川普任內強調，要將仍留守阿富汗的1萬4000名美軍帶回家，為這場「無意義的戰爭」帶來終結。但這樣迅速撤軍之舉也讓許多人擔心，勢力薄弱的阿富汗政府無法控制局面，平白給予蓋達與伊斯蘭國捲土重來的機會。

曾在國防部長辦公室的一名官員擔憂，「我不知道最終會有怎麼樣的結果。對我來說，這可能是最難以解局的事情，不穩定和不確定性讓事情變得更複雜。」