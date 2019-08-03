18年戰爭完結？華郵：美與塔利班將達協議　從阿富汗撤兵5000人

▲阿富汗安全部隊成員，在喀布爾街頭操作機槍警戒。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美媒1日報導稱，根據一項初步和平協議，美國將從阿富汗撤出大約5000名士兵，換取塔利班放棄蓋達組織（Al-Qaeda），有望結束歷時近18年的阿富汗戰爭。官員透露，協議有可能於9月前完成。

《華盛頓郵報》報導，根據初步協議，美國在阿富汗的駐軍將從現有約1萬4000人縮減至8000人左右，撤軍5000人。美國官員說，作為交換，塔利班將會遵守停火協議，並且不再支持基地組織。

《華郵》引述一名官員的說法稱，美國與阿富汗之間的協議大約已經完成8成到9成，「但最後10％或20％，還有很長的路要走。」福斯新聞則報導，協議包括塔利班與阿富汗政府簽署和平協議。

不過，一名阿富汗官員上周暗示，阿富汗政府已經準備與塔利班直接進行會談，但具體細節仍未公布。

雖然華府尚未證實此次，不過參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）在社群媒體上寫道，「我希望任何協議都是對美國有利的，保護我們的國土、我們的盟友和我們的利益。」

華府表示，希望能在9月1日前達成協議，但前提是塔利班必須與喀布爾當局會談。塔利班目前仍拒絕和阿富汗政府和談。