快訊／拜登：今年5月1日開始從阿富汗撤軍！

▲澳洲軍隊之前在阿富汗對抗塔利班時，曾殺害39名無辜平民。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登周三(14日)正正式宣布，將從今年5月1日開始從阿富汗撤軍，並在9月11日前將所有美軍士兵撤離。

拜登表示，這是在與副總統賀錦麗斯、盟國、合作夥伴、軍方及情報人員、國務院和國會協商後做出的決定。

拜登說：「是時候結束美國耗時最長的戰爭了。現在是讓美國軍隊回家的時候。」

拜登當天下午在白宮條約廳就阿富汗撤軍問題發表講話。這裡也是前總統小布希當年宣布佈美國發動阿富汗戰爭的地方。拜登透露，他已於13日透過電話告訴小布希自己的撤軍決定。

拜登在談話中沒有用使用「勝利」這個辭彙。他說，美國不能寄希望於延長或擴大在阿富汗的軍事存在，來為撤軍創造理想條件。他說：「我們不能繼續這樣的轉圈圈。」

2001年，美國在遭受「911恐攻」後發動阿富汗戰爭。直至去年2月，美國才跟阿富汗塔利班簽署旨在結束這場戰爭的和平協定。

《今日美國報》稱，長達近20年的阿富汗戰爭，讓美國花費上兆美元，導致超過2300名美國人和3.8萬名阿富汗平民喪生。儘管如此，阿富汗安全局勢依舊不穩，塔利班仍控制著該國大片領土。

拜登說：「我已經是第4位統領駐阿富汗美軍的美國總統。我不會把這個責任再交給第5個人。」 拜登說，隨著恐怖威脅在世界多地蔓延，美國每年花費數十億美元將數千名士兵駐紮在一個國家，「對我和我們的領導人來說沒什麼意義」。

拜登表示，美軍並不會貿然撤出，而是會負責任、謹慎、安全地撤軍，並與盟友全面協調。同時，美方的外交和人道主義工作將繼續，並繼續為阿富汗政府和阿安全部隊提供支持。