美軍情報員關7年後自殺未遂　洩機密文件成反戰英雄

▲曼寧目前仍在醫院治療中,堅持不會出席13日的聽證會。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

前美軍情報分析人員曼寧(Chelsea Manning)在11日自殺未遂,因為曾在2019年拒絕替大陪審團調查反秘密組織維基解密(WikiLeaks)一案作證,遭到維珍尼亞州亞歷山大港(Alexandria)的聯邦法院還押聯邦監獄。非盈利性新聞通訊社麻雀計劃(Sparrow Project)12日替曼寧發聲,仍堅持拒絕參與大陪審團的程序。

曾為美國陸軍上等兵的曼寧被反戰戰爭人士視為英雄,因為曾利用職務之便,洩漏了有關伊拉克戰爭與阿富汗戰爭的機密文件,其中最著稱的是發生於2007年7月12日美軍直升機在巴格達射殺路透社記者,也成為維基解密反秘密運動的一股大推力,結果受到大陪審團要求協助調查,但由於過程包含了許多不合理的行為,才讓她拒絕參與。

麻雀計劃在聲明中表示,曼寧女士曾在異常困難的條件下,在軍事監獄服刑7年,其中包括單獨監禁11個月,拒絕作證的每一天也被罰款1000美元,這些罰款現在總計約為23萬美元(約台幣690萬元)。

雖然曼寧被安排在13日出席一場聽證會,將針對終止制裁的措施提出動議,但她仍拒絕出席,因為大陪審團的每一項程序都秘密進行,這樣很容易受到濫用。

曼寧曾表示,基於長期以來的信念,必須拒絕作證,因為大陪審團在現在這個時代,可以脅迫、監禁甚至是傷害政治對手和激進分子,並且無須透過審判,「雖然受監禁的期間我與親人失散,看不見陽光,甚至無法參加母親的葬禮,但我都會對我的決定充滿信心。」

Statement From Chelsea Manning's Legal Team



Ms. Manning is Recovering in Hospital, Scheduled to Appear in Court Fridayhttps://t.co/81zBa1QhaJ