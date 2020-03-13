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美軍情報員關7年後自殺未遂　洩機密文件成反戰英雄

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▲▼Chelsea Manning。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼寧目前仍在醫院治療中，堅持不會出席13日的聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

前美軍情報分析人員曼寧（Chelsea Manning）在11日自殺未遂，因為曾在2019年拒絕替大陪審團調查反秘密組織維基解密（WikiLeaks）一案作證，遭到維珍尼亞州亞歷山大港（Alexandria）的聯邦法院還押聯邦監獄。非盈利性新聞通訊社麻雀計劃（Sparrow Project）12日替曼寧發聲，仍堅持拒絕參與大陪審團的程序。

曾為美國陸軍上等兵的曼寧被反戰戰爭人士視為英雄，因為曾利用職務之便，洩漏了有關伊拉克戰爭與阿富汗戰爭的機密文件，其中最著稱的是發生於2007年7月12日美軍直升機在巴格達射殺路透社記者，也成為維基解密反秘密運動的一股大推力，結果受到大陪審團要求協助調查，但由於過程包含了許多不合理的行為，才讓她拒絕參與。

麻雀計劃在聲明中表示，曼寧女士曾在異常困難的條件下，在軍事監獄服刑7年，其中包括單獨監禁11個月，拒絕作證的每一天也被罰款1000美元，這些罰款現在總計約為23萬美元（約台幣690萬元）。

雖然曼寧被安排在13日出席一場聽證會，將針對終止制裁的措施提出動議，但她仍拒絕出席，因為大陪審團的每一項程序都秘密進行，這樣很容易受到濫用。

曼寧曾表示，基於長期以來的信念，必須拒絕作證，因為大陪審團在現在這個時代，可以脅迫、監禁甚至是傷害政治對手和激進分子，並且無須透過審判，「雖然受監禁的期間我與親人失散，看不見陽光，甚至無法參加母親的葬禮，但我都會對我的決定充滿信心。」

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