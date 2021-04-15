烘焙坊開張了！罪惡「黑糖肉桂捲」超商隨時吃　還有酥脆青蔥燒餅

▲超商現烤點心店擴大開張。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商又進化了！全家去年宣布開設「24小時烘焙坊」，推出現烤法式可頌、中式千層餅大獲好評，光單日平均就可賣破千顆，擁有超高人氣。這次終於有全新新品了，不僅吃得到現在正夯的黑糖肉桂捲、司康，還有胡椒餅、青蔥燒餅、蘿蔔絲酥餅等小點心選擇，只要走進超商隨時熱熱吃，4月21日起正式開賣。

▲▼必吃黑糖肉桂捲、葡萄葡萄司康。



全家這次找來全台十大麵包店之一「野上麵包坊」聯手合作，在門市內打造當日新鮮現烤的麵包新品，首推超人氣的「沖繩黑糖肉桂捲」，使用沖繩黑糖製成，宛如可頌的酥脆口感讓人一口接一口，肉桂香也不會過於濃郁，絕對要吃，另外還有這顆使用天然奶油、內餡加入葡萄乾的「葡萄司康」，擁有外層酥脆、內層鬆軟的罪惡口感；除外還有原味可頌、法式巧克力牛奶麵包、原味貝果、起司火腿捲及小法棍等下午茶選擇。

▲▼這次加碼還推中式夜市小吃。



除外，這次也加碼推出「中式夜市小吃」，於全台指定4門市限定打造「FAMI HOT食堂」，首推超涮嘴的「青蔥燒餅」，大口咬下滿滿蔥香炸出，搭配茶、咖啡都沒問題，而另一款「胡椒餅」皮酥搭配滿滿肉餡，飽滿又實在，還有蘿蔔絲酥餅、脆皮地瓜薯條、千層餅、香烤骨腿、蜜汁烤棒腿、黃金腿排等選擇，必須嚐鮮，目前有販售門市有中賓店、新國賓店、板橋新光仁店、新店慶民店。

▲全聯推出3款具日本特色的紀念麵包。（圖／記者林育綾攝）

另，為慶祝阪急麵包達成千間店，全聯也宣布推出具有日本當地特色的3款高CP值的紀念麵包，每款直徑12公分，跟小孩的臉一樣「大」，且加量不加價，有體積增加2.3倍的「淺草大菠麵包」、傳言日本師傅出錯卻成為人氣的「高知帽子麵包」、特別的「橫濱中華一番香麻手撕包」，3月26日起至4月22日陸續限時推出，均一價30元，單店每日限量30個。

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