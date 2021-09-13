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老公退伍「2大2小機車環島」　這一幕揭爸媽差異：太座超猛

▲退伍爸想環島！太座不點頭「只好全家出動」　網一看驚：媽媽超猛。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲全家一起騎車環島。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在路上遇到一家四口正騎車環島，而背後緣由莫名溫馨，感動上萬人，紛紛羨慕直呼「幸福的一家人。」另外，不少網友在看到妻子騎的車時，也敬佩地說「媽媽太猛了！」

網友日前在「爆廢公社二館」提到，在回程的路上，遇到了一家四口環島，於是拍下這充滿溫情又熱血的一幕，「人生中有無數回憶只為自己留下紀念，希望你們環島順利完成，安全第一。」

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從畫面中可見，爸爸騎著重機載兒子，而弟弟後面還背了一個牌子，上面寫道「我爸說退伍要環島，所以我就跟上了。」至於媽媽則騎車普通機車載妹妹，牌子更透露爸爸想獨自環島，不過媽媽不允許，只好全家一起出動了。

貼文狂吸1.2萬人按讚，大家紛紛回應，「好讚好熱血的一家人，祝旅途平安玩得愉快」、「在我家附近而已欸哈哈哈哈，一眼就認出來了」、「上禮拜日在往墾丁的路上有看到他們，一個禮拜了還在環島...厲害」、「看了熱血沸騰，我現在也立刻動身去環島」、「途中應該會遇到一些麻煩的事情，但結束後可以回憶一輩子」、「媽媽超猛欸」。

另外，不少老司機看到爸爸騎的車款，不禁笑說「FZ-150經典，而且還是初代的」、「FZ能撐那麼久不簡單啊」、「第一眼以為眼花看錯，這車30年以上了，滿滿的回憶啊」、「這老爸騎FZ肯定很浪漫！連車都能愛成這樣了，更何況家人」。

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