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「奈良糕」開發理念曝光！鐵盒設計超貼心　奈良美智認可開賣

▲▼《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣。（圖／Facebook／奈良美智特展）

▲《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」設計理念曝光。（圖／Facebook／奈良美智特展）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣！官方粉專今（15）日也分享背後的設計巧思，希望呼應展覽感念台灣賑災之情，開發兼具紀念與回憶的意義、同時讓台灣朋友熟悉又美味的產品，經過重重調整獲得奈良美智認可、販售；而盒上也特地不印糕餅字樣，就是希望能重複再利用。

《奈良美智特展》來台受到矚目，周邊商品也被粉絲敲碗關心，此次除了販售來自日本森美術館的「Star展」周邊，奈良美智也為了台灣特展製作「台灣限定周邊」，包括鑰匙圈、玻璃杯、明信片⋯等。

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▲▼《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣。（圖／Facebook／奈良美智特展）

▲《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」設計理念曝光。（圖／Facebook／奈良美智特展）

昨（14）日第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相，官方粉絲團今分享，在設計製作經過重重調整之下，終於得到奈良老師的認可，14日開始於特展的商品區發售。而此次的奈良糕是由負責這次周邊商品設計的設計師近藤小姐提案，經奈良同意後，與台灣糕點百年品牌「郭元益」合作進行開發。

近藤小姐發想商品時，思考到這場特展是基於震災10週年、對台灣的感謝之情而舉辦的，因此特展周邊商品也希望能夠具備某種「紀念與回憶的意義」，同時也希望是台灣的朋友所熟悉的、健康又美味的產品。

▲▼《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣。（圖／Facebook／奈良美智特展）

▲近藤透露，希望開發能夠具備某種「紀念與回憶的意義」，同時也希望是台灣的朋友所熟悉的、健康又美味的產品。（圖／Facebook／奈良美智特展）

尤其「奈良糕」的鐵盒此次花了許多心力製作，近藤小姐提到，就像家裡常見的餅乾盒，雖然沒有特別講究「永續」，但是希望選一種耐用、可以再利用的盒子，「因此特別在盒子上不印上糕餅的字樣」。

而盒上的圖案特別選了奈良美智2011年的作品，作品中的口號「To! Hoku! Let’s Go!」是奈良永恆的主題之一，期望大家都擁有這樣的搖滾精神。

▲▼《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣。（圖／Facebook／奈良美智特展）

▲特別不在盒子上印糕餅的字樣， 讓人可以再利用。（圖／Facebook／奈良美智特展）

「奈良糕」將小巧的傳統糕餅，印上奈良美智招牌插圖，有芝麻抹茶、綠豆、黑芝麻口味，現已在《奈良美智特展》的周邊商店開賣，售價600元；不過官方網路商店尚未販售，還需要時間量產，不久後也會開賣。網友看了也紛紛留言「好想要盒子！」、「這怎麼捨得吃」、「也太美了吧！」

主辦呼籲，此次《奈良美智特展》周邊都會陸續補貨，耐心等候都能買到，呼籲民眾謹慎，切勿購買來源不明的商品，避免受騙上當。

《奈良美智特展》即日起至6月20日在國立台北藝術大學「關渡美術館」舉行，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。展覽為免費入場，不過為尊重智慧財產權，有許多規定，包括禁止攝錄影等，主辦單位文化總會也成立「《奈良美智特展》LINE官方帳號」，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。

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