　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

記者林育綾／綜合報導

首度來台的《奈良美智特展》目前在關渡美術館展出，而官方粉絲團也在日前分享奈良美智的創作過程，提到他從不打草稿，更曝光此次看點之一、長寬超過200公分的巨幅畫作《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程，讓粉絲也驚呼「真的有月光灑落一地啊！」

《奈良美智特展》粉專分享《月光小姐》（Miss Moonlight）的誕生過程，讓粉絲紛紛驚呼。PO文提到，「創作時從來不打草稿的奈良美智，總是直接面對畫布，在不知道會畫出什麼的情況下，任由手上的筆將心中的樣貌慢慢帶出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專透露，「奈良美智利用多種顏色打底之後，途中會出現一大堆色塊，什麼也看不出來。而在這個過程中，他會多次放下畫筆，在遠處與畫布對峙，確認畫中的人物是否為自己希望出現的樣子。」

「例如《月光小姐》的髮型，直到快完成才發現破綻，重新修改。還有衣服的顏色，就經過好幾次的變化，最後才成為現在看到的黄色。有時候很快就能找到對的顏色，有時候要花一段時間才能確認自己想要的感覺。透過這些創作過程中，奈良美智自己拍下來的照片，大家也可以一窺他是如何完成一幅作品。」

▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

▲▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

而在特展開幕記者會時，導覽人員也曾透露，《月光小姐》的背景「不是真正的黑色」，只要站在作品前方仔細凝視就會發現。奈良美智並非先勾勒線條再去填色，是將背景與人物同時作畫。

《月光小姐》是奈良美智在2020年早春完成的作品，他曾說，這是「在沒有任何期待下，從沒有冀望中誕生的，最期待誕生的作品」。事實上自從2011年311大地震後，奈良有很長一段間無法作畫，甚至把2017年的作品《Midnight Truth》看作是震災後「自我繪畫的高峰」。

在大地震之後，他一邊苦惱著各種事情，最後以淡然的心情畫下《月光小姐》（Miss Moonlight），還透露完成時，月光小姐是對他說「已經可以休息也沒關係了喔」，有種被幸福包圍的感覺，甚至一度認為是自己「繪畫的終點」。

導覽人員當時也分享，閉著雙眼的女孩，象徵著「自我內省」，彷彿與旁邊張著雙眼的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》相互回應。

▲奈良美智特展，左為此次為台灣特展特別創作的《Hazy Humid Day》、右為《Miss Moonlight》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

你可能也想看

奈良美智特展「8個秘密」！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的作品
 
奈良美智主動追加展品！為台灣增到超過50件　唯一裝置藝術來歷驚人

奈良美智親選「關渡美術館」原因：想給台灣觀眾「儀式感」

奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台北信義區深夜驚傳墜樓　男子摔落人行道明顯死亡
台男沒有輸！研究揭「女生最愛尺寸」　醫：常用的不要太大
15檔金融股股利一次看　專家分享投資攻略
郭書瑤PO泳裝辣照　「胸前點點疑走光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

舒力基颱風最快2天誕生！路徑將大迴轉　鋒面先來「暴降10℃」變天

台大女不敢生！怕孩子「太笨、相貌不佳」：未來會很痛苦

從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

往北港進香！白沙屯媽祖今晚「駐駕地點」曝光　網友超嗨：好親民

大海很有塑　長榮中學師生用愛關懷海洋

調酒師「扮仙」還願大甲媽　特調5萬杯「媽祖心」結緣隨香客

貼心！明後2天又停水　彰化建商開放取工地地下水

石門水庫水位低舢舨難靠岸　薑母島居民草地寫「SOS」求救

8.1億善款「7大用途」　衛福部：目睹乘客、救災人員有心理撫慰金

9天湧入8.1億善款！衛福部：4／15零時起停止捐款

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

大淵認「計畫娶穩交女友♥」　瘦子起鬨：現在就娶！打給她！

68歲阿嬤教80歲奶奶「夜店搖」！　舞池搭訕鮮肉把她晾一旁：別抓我

舒力基颱風最快2天誕生！路徑將大迴轉　鋒面先來「暴降10℃」變天

台大女不敢生！怕孩子「太笨、相貌不佳」：未來會很痛苦

從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

往北港進香！白沙屯媽祖今晚「駐駕地點」曝光　網友超嗨：好親民

大海很有塑　長榮中學師生用愛關懷海洋

調酒師「扮仙」還願大甲媽　特調5萬杯「媽祖心」結緣隨香客

貼心！明後2天又停水　彰化建商開放取工地地下水

石門水庫水位低舢舨難靠岸　薑母島居民草地寫「SOS」求救

8.1億善款「7大用途」　衛福部：目睹乘客、救災人員有心理撫慰金

9天湧入8.1億善款！衛福部：4／15零時起停止捐款

勁寶4歲生日…Ella喜曬全家福　「近距離萌照」電暈網：長大是帥哥

歐告洗澡「臉垮＋眼神死」！　媽疑惑：越洗越香臉更臭？

「張國榮螢幕情侶」60歲近況曝光！　秘嫁富商…高顏值愛女超吸睛

古林睿煬本季首戰桃猿　對決樂天左投王溢正

麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡

北市青年盃滑冰觀賽人數破紀錄　兩大未來之星備受期待

3月份出口破兆　藍營揭：對中國大陸出口創歷史新高

趙春山／美國戰略模糊　臺灣自求多福

台鐵出軌》李克聰／如何改革？關鍵在「車路分離」、鐵道運輸重定位

灰狼為唐斯亡母「留位置」致敬　新狼王曝：媽媽曾為前隊友拉文哭

Sandy大方「露半球」喊話記者「寫Z罩杯」　Lulu也代言內衣..自虧「我跟她都是虛線」

生活熱門新聞

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

台大女不敢生！怕小孩「太笨、相貌不佳」：未來很痛苦

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

新北男童偷彈吉他秒逃　老闆尋人：我教你

往北港進香！白沙屯媽祖今晚駐駕地點曝光

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

職棒球星擁辣妹極樂墾丁　友曝私下模樣

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

更多熱門

相關新聞

保利香港春拍　見證奈良美智大成

保利香港春拍　見證奈良美智大成

亞洲「奈良美智」熱潮不斷！繼奈良美智三月來台為「奈良美智特展」揭幕，本月再有一系列奈良美智焦點藝術品來台展出，勢令各藏家及藝術愛好者引頸期盼。

春日晒書市集變身日本舊書攤街！

春日晒書市集變身日本舊書攤街！

5分鐘影片花1個月！匠人魂導演曝心聲

5分鐘影片花1個月！匠人魂導演曝心聲

誠品首入列！城南有意思亮點一次看

誠品首入列！城南有意思亮點一次看

這件奈良美智名牌衣讓女星慘撞衫

這件奈良美智名牌衣讓女星慘撞衫

關鍵字：

奈良美智奈良美智特展中華文化總會

讀者迴響

熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

即／台北信義區驚傳墜樓　男子明顯死亡

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

楊冪17歲「青澀大頭貼」曝光！　大眼挺鼻美翻

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

老夫妻牽手搭手扶梯　一個動作害2死

高雄岡山掩埋場火警！異味狂竄市區

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面