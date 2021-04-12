從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

▲奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）



記者林育綾／綜合報導

首度來台的《奈良美智特展》目前在關渡美術館展出，而官方粉絲團也在日前分享奈良美智的創作過程，提到他從不打草稿，更曝光此次看點之一、長寬超過200公分的巨幅畫作《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程，讓粉絲也驚呼「真的有月光灑落一地啊！」

《奈良美智特展》粉專分享《月光小姐》（Miss Moonlight）的誕生過程，讓粉絲紛紛驚呼。PO文提到，「創作時從來不打草稿的奈良美智，總是直接面對畫布，在不知道會畫出什麼的情況下，任由手上的筆將心中的樣貌慢慢帶出來」。

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粉專透露，「奈良美智利用多種顏色打底之後，途中會出現一大堆色塊，什麼也看不出來。而在這個過程中，他會多次放下畫筆，在遠處與畫布對峙，確認畫中的人物是否為自己希望出現的樣子。」

「例如《月光小姐》的髮型，直到快完成才發現破綻，重新修改。還有衣服的顏色，就經過好幾次的變化，最後才成為現在看到的黄色。有時候很快就能找到對的顏色，有時候要花一段時間才能確認自己想要的感覺。透過這些創作過程中，奈良美智自己拍下來的照片，大家也可以一窺他是如何完成一幅作品。」

▼奈良美智《月光小姐》（Miss Moonlight）誕生過程曝光。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

而在特展開幕記者會時，導覽人員也曾透露，《月光小姐》的背景「不是真正的黑色」，只要站在作品前方仔細凝視就會發現。奈良美智並非先勾勒線條再去填色，是將背景與人物同時作畫。

《月光小姐》是奈良美智在2020年早春完成的作品，他曾說，這是「在沒有任何期待下，從沒有冀望中誕生的，最期待誕生的作品」。事實上自從2011年311大地震後，奈良有很長一段間無法作畫，甚至把2017年的作品《Midnight Truth》看作是震災後「自我繪畫的高峰」。

在大地震之後，他一邊苦惱著各種事情，最後以淡然的心情畫下《月光小姐》（Miss Moonlight），還透露完成時，月光小姐是對他說「已經可以休息也沒關係了喔」，有種被幸福包圍的感覺，甚至一度認為是自己「繪畫的終點」。

導覽人員當時也分享，閉著雙眼的女孩，象徵著「自我內省」，彷彿與旁邊張著雙眼的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》相互回應。

▲奈良美智特展，左為此次為台灣特展特別創作的《Hazy Humid Day》、右為《Miss Moonlight》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

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