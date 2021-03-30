「春日晒書市集」化身日本舊書攤街！日雜30元起、奈良美智周邊都有

▲文化總會將舉行2021「城南有意思」活動，其中「春日晒書市集」讓人宛如置身日本舊書攤街。（圖／文化總會、誠品書店提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會「城南有意思」活動將於4/2、4/3登場，而往年在牯嶺街的受歡迎的「春日晒書市集」今年首度邀請誠品書店加入，帶來特價日本雜誌30元起、精選日文型錄、奈良美智週邊商品，而充滿舊式情懷的日雜博物館「薄霧書店」也在市集設攤，讓人彷彿置身日本的舊書攤街！

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▲▼「春日晒書市集」除了首度邀請誠品書店加入，帶來特價日本雜誌30元起、精選日文型錄、奈良美智週邊商品。（圖／誠品書店提供）

「2021城南有意思」為了響應311地震後台日友情10週年，帶來許多日本文化元素，與台灣文化碰撞交流。其中「春日晒書市集」除了首度邀請誠品書店加入，誠品曾被《時代》雜誌評選為「亞洲最佳書店」，更曾獲CNN評選「全球最酷書店」，這次入列市集，勢必為城南增添更多可看性。

另也邀請充滿知性、舊式情懷的日雜博物館「薄霧書店」設攤，薄霧擁有許多日本半個世紀以來重要的經典雜誌過刊，收藏的雜誌類型聚焦在平面設計、生活風格、插畫與圖鑑等，值得好好挖寶。

▲▼懷舊老漫畫也在市集中佔一席之地。（圖／文化總會提供）



而台灣懷舊老漫畫，也在市集中佔一席之地，包括早期日本李小龍雜誌、台灣翻版日本早期漫畫都能看到；另外全球首座雜誌圖書館「boven雜誌圖書館」也會現身，該書店擁有2萬本來自世界各地，包括設計、藝術、時尚、生活、攝影等各類雜誌。多元、豐富、跨時代的日本書籍，讓「春日晒書市集」宛如京都，哈日的紙本迷不必大老遠飛到日本市集之都，也能享受淘書樂趣。

樂迷也可以在春日晒書市集待上一整天，「沒有新歌的唱片行」呼應台日友情主題，將設立CITY POP專區，讓樂迷不只認識山下達郎、竹內瑪麗亞，還能跟上專屬於東京的城市節奏，現場將販售CITY POP導聽相關書籍與精選CD。而「Rotten Blues 爛調唱片」、「失戀排行榜」也會在市集中和素人樂迷相遇，有機會找到魂縈夢牽已久的絕版逸品！

▲▼「桌遊春日祭」將帶來已超過2萬個玩家體驗過、近期更將改頭換面電玩化的空襲系列桌遊「台北大空襲」。（圖／文化總會提供）



今年春日晒書市集的「桌遊春日祭」也再添新風味，由在地經營15年店家 CardMasterGames 主揪，除了大家熟悉的桌遊外，還增加「集換式卡牌」與「TRPG(桌上角色扮演遊戲)」的新夥伴，不論是玩家、收藏家、探險家，都能一同冒險，闖蕩遊戲世界。

包括「2Plus桌遊設計」、「桌遊列國」、「栢龍玩具」等桌遊業者都來共襄盛舉，去年的桌遊統籌「迷走工作坊」今年也沒有缺席，將帶來已超過2萬個玩家體驗過、近期更將改頭換面電玩化的空襲系列桌遊「台北大空襲」。總共13家的桌遊業者，各自帶來店中王牌，等著桌遊迷以及親子族前往體驗。

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