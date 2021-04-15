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菲利普親王病逝辦「皇家禮葬」！為愛棄當希臘王子　和女王結縭73載

▲▼威廉與哈利王子，分別發聲明懷念心目中的祖父菲利普親王。（圖／路透）

▲親王的逝世，威廉和哈利王子兩兄弟分別在聲明中悼念。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國菲利普親王9日病逝溫莎城堡，享耆壽99歲的他與伊麗莎白女王結縭73載，儘管過程總有顛簸，但他始終被外界認為是英國王室史上最佳的女王配偶。相較於過往舉國動員的國葬，這次王室遵循親王生前遺願將舉辦「皇家禮葬」，Podcast節目《宇宙人外信》要來簡單介紹兩者的差異，以及在哀悼的英文、日文和韓文怎麼說。

菲利普親王（Prince Philip）於1921年6月10日生於希臘科孚島（Corfu，希臘稱克基拉島），父親為希臘國王喬治一世之子，曾祖父則是丹麥國王克里斯丁九世，因此在歸化英國以前，他也是一名同時擁有希臘及丹麥王子身分的貴族。此外，他的母親室德國巴騰堡的愛麗絲公主，同時也是英國路易‧蒙巴頓伯爵的大女兒，以及英國維多利亞女王的曾孫女。

▲▼伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊莉莎白女王與菲利普親王婚姻長達73年。（圖／達志影像／美聯社／路透）

▲▼伊麗莎白二世與菲利普親王年輕時的模樣。（圖／路透）

菲利普父親在希臘發生政變後很快被革命法庭逐出國家，當時英國國王喬治五世便派遣皇家海軍戰艦來迎接。菲利普在法國接受早期教育，之後前往德國南部的貴族學校就讀；然而時任校長是一位猶太人，在遭受納粹迫害下逃亡蘇格蘭，並在當地創立高登史騰學校，菲利普便也轉往該校繼續讀書。

菲利普13歲時第一次與當時8歲的遠房表親伊莉莎白見面，1939年7月，兩人開始通信。菲利普於1940年進入皇家海軍印度洋艦隊服役，並和所屬部隊取得輝煌戰果。二戰期間菲利普與還未登基的伊莉莎白持續互相通信，菲利普也多次參與了王室舉辦的活動。

▲▼菲利普親王（Prine Philip）於4月9日辭世、英國女王。（圖／路透）

▲菲利普親王較伊莉莎白女王年長5歲。（圖／路透）

Podcast節目《宇宙人外信》中聊到，戰後菲利普為與伊莉莎白結婚，決定放棄希臘與丹麥王室的身分歸化為英國公民，直到女王登基後，官拜中校的菲利普便得卸下軍職，在數年後取得親王頭銜。菲利普曾在一次回憶中提及，此生最大的遺憾便是未能繼續從軍生涯。

菲力普與伊莉莎白女王結縭73載，他是一位受王室員工景仰與敬愛的親王，一位嗜好下廚的父親，一位熱愛野生動物的人士，還是一個常常口出狂言的男人，但論及遵循王室的規範，他始終未忘記走在女王身後2步的距離，也稱職扮演好一名親王的角色，歷經歲月淘洗，他的特點在眾人回憶中變得鮮明凸出，許多人會說他是英國王室有史以來最佳的女王配偶。

中英日韓四聲道！宇宙人外信完整節目

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