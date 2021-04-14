隨美國腳步…德官員曝：北約9月從阿富汗撤軍！　傳英國也跟進

▲美國總統拜登宣布，美軍將在今年9月11日以前，全面撤出阿富汗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《法新社》最新消息指出，德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）14日表示，北約預計9月從阿富汗全面撤軍。稍早也有消息傳出，英國可能跟進美國，全面撤離阿富汗駐軍。

美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美軍將在今年9月11日以前，全面撤出阿富汗。德國國防部長康坎鮑爾14日也表示，北大西洋公約組織（NATO）將跟隨美國腳步，計畫9月開始從阿富汗撤軍，「我們一起到達，我們也將一起離開。」

#UPDATES NATO will likely join US in withdrawing all troops from Afghanistan in September, German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer says "We always said: we'll go in together, we'll leave together" pic.twitter.com/ZZupIdtlN4 — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

《泰晤士報》14日報導則指出，英國也有意跟隨美國腳步撤軍，據了解，應該準備將訓練阿富汗士兵的喀布爾學院控制權，全數移交回阿富汗政府，「由於英國駐阿富汗750名士兵，都依賴美軍的基地設備，所以若無美國支持，環境就會非常困難。」

總統拜登（Joe Biden）認為，困擾阿富汗的安全與政治問題無法透過軍事手段解決，並決心聚焦於更緊迫的國家安全問題，因此將於14日正式宣布，在911恐怖攻擊滿20周年，即今年911以前，美軍將撤出阿富汗。

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