隨美國腳步…德官員曝：北約9月從阿富汗撤軍！　傳英國也跟進

▲美國總統拜登宣布,美軍將在今年9月11日以前,全面撤出阿富汗。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

根據《法新社》最新消息指出,德國國防部長康坎鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)14日表示,北約預計9月從阿富汗全面撤軍。稍早也有消息傳出,英國可能跟進美國,全面撤離阿富汗駐軍。

美國總統拜登(Joe Biden)宣布,美軍將在今年9月11日以前,全面撤出阿富汗。德國國防部長康坎鮑爾14日也表示,北大西洋公約組織(NATO)將跟隨美國腳步,計畫9月開始從阿富汗撤軍,「我們一起到達,我們也將一起離開。」

#UPDATES NATO will likely join US in withdrawing all troops from Afghanistan in September, German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer says "We always said: we'll go in together, we'll leave together" pic.twitter.com/ZZupIdtlN4