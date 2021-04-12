女王喪夫也不退位！　專家曝69年前「關鍵儀式」：她與上帝的約定

▲英國女王伊莉莎白二世、菲利普親王參加哈利梅根的婚禮。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）9日病逝於溫莎城堡，享耆壽99歲；女王伊莉莎白二世痛失結縭73年的摯愛丈夫，被外界猜測可能退位。但是，王室觀察家們指出，她在登基加冕時接受「受膏」（anointed）儀式，完成「與上帝約定」，所以此事不太可能發生。

《衛報》報導，王室作家兼歷史學家維克斯（Hugo Vickers）說，「如果妳是一名受膏女王，就不能退位」。他表示，女王預計明年歡慶在位70周年「白金禧年」（Platinum Jubilee），若在此刻退位，完全不合邏輯；若女王無法履行憲法職責，可以任命一位攝政王，但如今不僅日理萬機，身體狀況也十分良好，退位可能性進一步減低。

王室雜誌Majesty Magazine總編輯利托（Joe Little）認為，「雖然失去菲利普親王對女王個人而言是毀滅性打擊，但不會影響她身為女王的角色」。他指出，菲利普親王2017年宣布退出公眾生活後，女王已陸續將許多繁重王室事務交由查爾斯王儲、威廉王子處理，未來仍將持續交接，「但只要她身體與精神上仍能勝任，就會繼續擔任女王」。

利托也提及女王加冕時的受膏儀式，「我認為這些都在她的基因裡……更具體地說，是她在加冕時的宣誓。她是一名虔誠的基督教徒，這是她與上帝的約定」。

前首相梅傑（Sir John Major）曾指出，女王是「一個非常寂寞的職位」，唯有在少數人面前才能「真正敞開心胸相處、完全坦承、說出一些會被別人認為不雅的話」，她與菲利普親王相處時，更是能夠「卸下一切重擔」，2人相知相惜，互相扶持。

女王度喪夫後首周末 親王遺願「把我放後車廂」靈車是他本人設計



安德魯王子談菲利普逝世 慟：女王生活「留下巨大空洞」！

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事



超划算iPhone 12來了！5色可選不用等 還有加碼禮