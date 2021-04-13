患舌癌移植小腿皮膚！　單親媽術後「舌頭長毛」崩潰：不能舌吻了

▲女子手術後發現舌頭長毛。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子意外發現自己罹患舌癌，後來進行手術切除腫瘤，並移植小腿皮膚修復，沒想到卻為她帶來意想不到的後遺症，因為新舌頭不但長毛，還讓她無法好好舌吻。

48歲女子洛維克(Annabel Lovick)，與2名16歲與14歲兒子一同居住在倫敦郊區布羅姆利(Bromley)，原本只是在舌頭上發現一個小潰傷，由於潰傷2個月後還是沒有消失便就診，去年1月被診斷罹患第二期舌癌，後來進行長達10小時手術，順利切除3分之一的舌頭，並用小腿部分肌肉和皮膚進行重建。

洛維克表示，當時自己最害怕的就是再也無法講話，而手術後也面臨了很長一段時間的艱困復健，現在她雖然慢慢適應了新舌頭，又能重新說話、進食，但舌頭仍然很不靈敏，不但無法發音清楚，也不能舔冰淇淋，甚至舌頭還會長毛。

洛維克表示，「我最傷心的就是我不能舌吻了，太驚訝了，明明是這麼重要的事情」，雖然生活受到巨大改變，身為單親媽媽的她，感謝復健期間2名兒子的貼心相伴，希望她的故事能幫助生活在困境中的人重拾勇氣。

Mum's shock at HAIRY tongue after it was rebuilt from her leg to treat cancer https://t.co/U8fHQPeT2F — The Sun (@TheSun_NI) April 12, 2021

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