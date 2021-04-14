民進黨不提公投對案　江啟臣：應遵循民意「放下執政傲慢」

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨政府日前敲定，不提公投對案，將傾全力論述。國民黨主席江啟臣14日表示，這不但證明了公投提案的正當性，更顯示目前代議制度，在民進黨完全執政的專橫下，缺乏有效的民意代表性。

今年8月28日公投日，最多將有「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」與「公投綁大選」等4項公投案。總統蔡英文11日邀府、院、黨、黨團及執政縣市共商當前時局，對於公投達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。

江啟臣14日下午在國民黨中常會上表示，民進黨政府日前已經確認，不會透過行政院及立法院，針對國民黨，以及民間團體所提的各項公投案，提出公投對案，這樣的做法，不但證明了公投提案的正當性，更顯示目前代議制度，在民進黨完全執政的專橫下，缺乏有效的民意代表性；民進黨直到公投幾乎成案，才願意展開正面溝通，同樣令人感到遺憾。

江啟臣指出，接下來到公民投票日之前，民進黨的作為更將決定，這次公投能否成為公民權行使的典範，或只是政治對立的延伸。他並再次呼籲民進黨政府，應正面看待公投案，放棄一邊溝通，一邊攻擊的兩手策略，放下執政的傲慢，謙卑的相信人民的智慧，將國家政策的決策權還給人民，並且依法遵守公投的結果。

面對日本政府決議2年後將福島核廢水稀釋後排入海中，江啟臣說，這樣的作為將衝擊鄰近海洋生態，不但日本內部漁業團體具名反對，鄰近南韓、中國大陸都相繼提出抗議，外交部僅有關切，卻沒有表達抗議，令人遺憾。

江啟臣表示，民進黨一向將反核視為核心價值，面對核廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲台灣漁民權益；國民黨要表達反對日本將福島核廢水排入海中的嚴正立場；民進黨政府更應該拿出執政的魄力以及高度，向日本政府提出抗議。

此外，江啟臣也說，旱情持續，已經衝擊產業發展，短期因應部分，呼籲政府重新盤點節水政策的實際運作狀況；長期規劃上，政府應由行政院主導，跨部會成立因應極端氣候的任務編組；透過具體行動，落實國民黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。