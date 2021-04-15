奮力剎停「太魯閣號」到最後！　林佳龍：2駕駛員入祀忠烈祠

▲交通部長林佳龍深夜發文透露，駕駛員袁淳修和助理駕駛員江沛峰將入忠烈祠。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵太魯閣意外釀成49死，其中2名駕駛員袁淳修和助理駕駛員江沛峰雖緊急剎車並不斷鳴笛，盡全力維護乘客安全，但仍不幸罹難。交通部長林佳龍15日深夜臉書發文透露「內政部長已核定淳修及沛峰入祀忠烈祠。」

銓敘部指出，袁淳修、江沛峰面對山側邊坡安全防護工程之工程車滑落至軌道上，立即將列車緊急煞車並不斷鳴笛，存有高度傷亡危險性，仍奮不顧身堅守崗位煞車，用盡生命最後力氣維護搭乘列車旅客生命安全，終因與工程車激烈相撞致列車出軌，傷重不治犧牲個人性命。

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▲袁淳修於太魯閣號意外罹難，家屬於台中火車站接他回家。（圖／記者游瓊華攝）



經銓敘部因公審查小組邀集運安會與會說明並審閱相關事證後，與會委員一致認定袁司機員及江技術助理的死亡原因，足可符合法定最高等級之撫卹標準。袁淳修及江沛峰之撫卹金，連同公保給付分別得領取約500多萬及400多萬元。

交通部長林佳龍14日深夜也在臉書發文「佳龍承諾為淳修及沛峰爭取國家最高等級撫卹，考試院今已開會通過。同時，內政部長已核定淳修及沛峰入祀忠烈祠。」、「兩位弟兄，請放下牽掛，一路好走，國家會永遠記得你們！」