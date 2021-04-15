20日卸任⋯林佳龍3鞠躬喊「謝謝大家」　出席台鐵聯合公祭待到最後

▲交通部長林佳龍離開公祭會場。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車於2日發生出軌事故，造成49死、218傷，事發後交通部長林佳龍隨即請辭以示負責，考量到事故路段於20日前確定可通車，行政院15日對外公布，已批准林佳龍辭呈，將於20日生效。林佳龍15日下午出席聯合追思公祭，待到全程，並於結束後向媒體鞠躬，表示「謝謝大家。」

行政院發言人羅秉成15日表示，考量到事故路段在20日前確定可以通車，行政院長蘇貞昌在與林佳龍溝通，和總統蔡英文報告後，批准林佳龍辭呈，辭職日於20日生效。

▲總統蔡英文、交通部長林佳龍慰問罹難者家屬。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

交通部於15日下午舉辦「0402台鐵408次列車事故聯合追思公祭」，林佳龍於下午1時39分許進入會場，隨後台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌皆陸續到場。蘇貞昌抵達現場後，在門口等待蔡英文，此時林佳龍也一同從會場內走出來，於2時抵達的蔡英文一同步入公祭會場。

儀式約於下午2時3分開始，在場人士皆起立默哀1分鐘，並進行點燈祈福等儀式。蔡英文約於下午2時21分代表主祭，蘇貞昌、林佳龍陪祭一同上香，由蔡英文獻花獻果，向罹難者行三鞠躬禮，並與家屬致意後離開公祭會場。

蘇貞昌、柯文哲、侯友宜與國民黨主席江啟臣、時代力量主席陳椒華等人鞠躬、獻花獻果後，便依序離開會場，僅剩林佳龍待到最後。

聯合追思公祭於下午3時20分左右結束，林佳龍於下午3時23分離開，被問到行政院是否准許請辭、收尾工作等，林佳龍鞠3次躬後，僅說「謝謝大家，大家辛苦了。」便上車離去。