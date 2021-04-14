蘇貞昌神隱9天「派羅秉成擋槍」　葉元之：沒事做梗圖史上最輕鬆

▲葉元之批評蘇貞昌神隱。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌事故，國民黨新北市議員葉元之14日指出，行政院長蘇貞昌自5日下午2時以後，已神隱9天未接受媒體訪問，僅在8日行政院會公開露面，這讓他批評，真是有史以來最輕鬆的行政院長，沒事就做梗圖宣傳自己，有事就躲起來不出面。

太魯閣號意外至今，葉元之在臉書指控，蘇貞昌面對國人疑問，一律指派發言人羅秉成說明，但羅秉成這防火牆做的實在很不稱職，問題說明的漏洞百出，只會玩數字遊戲，反而更讓人覺得蘇貞昌是心虛不敢出面，真是一個提油救火的豬隊友。

葉元之批評，羅秉成稱蘇貞昌非常關心台鐵安全與服務品質，理由是因為蘇對於鐵路大型建設金額，核定總額超過2200億元，這理由簡直笑掉大家大牙。

他抨擊，外界質疑的是蘇貞昌對於改造台鐵組織文化的不重視，沒有改革決心，結果行政院居然說「我有花錢所以我重視」，一副員外心態。再者，羅秉成提到的2200億元，裡面光是桃園鐵路地下化工程就佔了1047.9億元，其他則包括鐵路立體化、鐵路高架化、雙軌電氣化等工程，上述跟提升台鐵安全和改變台鐵組織文化，有什麼關係？

另針對外界質疑蘇貞昌沒有核定台鐵總體檢報告一事，葉元之批評，羅秉成也是大玩數字遊戲，說檢討報告中的144需改善事項，已完成109項，結果被踢爆部分事項，未做完就解列，而台鐵應成立跨部會委員會，也根本沒成立。

葉元之說，花錢當然容易，但面對較費心的台鐵改造問題，蘇貞昌就不願花心力解決，現在還派發言人用數字來欺騙社會大眾，想各種理由自圓其說，只是當數字被戳破後，就更加證明蘇貞昌現在只想推卸責任。