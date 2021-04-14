快訊／陶德、阿米塔吉、史坦柏格來了！傳遞拜登對台民主承諾

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台。訪團專機於下午3時左右降落松山機場。

▲陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）



有關這次訪團的規劃，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

在行程規劃上，陶德訪團將在15日上午10點入總統府，與總統蔡英文會晤；接著，當天晚上蔡英文將在總統官邸設宴，邀請訪團共進晚餐。

這位被視為拜登摯友的陶德，曾多次被拜登稱為他的最佳友人，在2020年選戰中請陶德協助確認其副總統人選。如今，陶德也被考慮為拜登首位派任其家族故鄉愛爾蘭大使的人選，具有充分代表性。

過去，在拜登擔任副總統時，有次與時任總統歐巴馬共同接見德國總理梅克爾（Angela Merkel），會談進行一半，拜登表明必須提前離席去參與陶德所舉辦的活動，拜登亦常自嘲果受陶德控制，證明他與陶德之深刻友誼及信任。

▼陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。(圖／ETtoday攝影中心翻攝，下同）

其他人也看了這些...

►蔡英文15日接見拜登超級好友陶德 總統官邸設晚宴款待

►美國3月主動通知派拜登摯友訪台 細緻經營台美關係手法曝

►史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九 蕭美琴還住過他家2週



►振興一下我們的美麗