女兒偷拿同學彩色筆被關心！媽委屈「才一支」被網罵哭：都霸凌我

▲原PO女兒亂拿別人的文具。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「這種小到不行的事情，媽媽我不知道要怎麼辦耶！」一名女網友日前發文表示，幼兒園老師告訴她，女兒擅自拿走同學彩色筆、用髒才歸還，導致對方哭出來。她聽聞後心有不滿，認為「就因為一支筆？」因此事後發文討拍；只不過，多數網友一面倒認為問題在於母女倆，因此讓她忍不住再度委屈發文，直呼「這輩子沒有被這樣網路霸凌過！」

回顧整起事件，原PO接孩子回家時，被老師告知女兒直接拿同學的彩色筆使用，並將筆頭染色、弄髒後才歸還，導致珍惜自己用品的同學忍不住哭出來。她當時不明白老師說這些做什麼，「就因為一支筆」，所以她便趕緊將寶貝女兒拉走，不然「聽到老師那樣說女兒的不是、那樣在說女兒不對的時候，她的眼淚都快哭出來了。」

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▲原PO起初傻眼發文，卻反遭罵爆。（圖／翻攝靠北幼稚園）

不過，第一則貼文一出，就有不少人覺得問題在於這對母女；因此原PO事後再次發文，強調自己沒有不處理，大家「一直罵，很後悔在這裡PO這個文，媽媽我真的覺得很委屈。」

由於第二則貼文再度被罵翻，所以這名原PO就三度在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文，直呼「這輩子沒有被這樣網路霸凌過！」她透露自己花了好幾天將留言全看完，一邊看、一邊哭，她從沒被這樣霸凌過，「如果我怎麼樣了，你們有留言的都是加害者！」

原PO表示，她起初會發文只是希望大家能站在她和女兒的立場想，老師當面這麼說，真的讓人很尷尬，難道不能將心比心嗎？「（她和女兒）真的不是你們口中說的那種恐龍母女！」

▲原PO覺得自己被網路霸凌。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

雖然心中仍感到委屈，不過原PO後來還是買了一整盒新的彩色筆，並把「女兒弄壞的那個顏色」還給那個小孩；怎料，對方媽媽似乎仍不滿意，讓她不知道「家長還想要怎樣？」難道她要將整盒幾百塊的彩色筆全給出去嗎？

最後原PO也忍不住抱怨，「多虧有你們這些網友把事情鬧這麼大」，才會害她老公、婆家的人都問她是怎麼教小孩的。她也強調，「我不會再發文了，真的是一支彩色筆的笑話。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「先不說小孩的問題，你根本不知道你到底錯在哪裡」、「你真的覺得自己的教育沒問題耶」、「重點是你應該要帶著女兒一起去跟對方說對不起，這才是身教」、「怎麼感覺換成是你來情緒勒索大家啊」、「如果風向不是一面倒，我不信你會主動買彩色筆還人家」。