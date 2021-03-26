　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開除沒在怕！傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」截圖曝光　網抓包1盲點

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

▲網友傳訊息給疑似前幼教師的帳號，反遭公開喊「肉搜他」。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《「確定生出社會敗類！」幼教老師PO小孩正臉照　IG霸凌：智障日常》，有幼教老師被爆出在IG貼出小朋友的照片，嘲諷「智障日常」、「沒救了」引發爭議。事情發生後，校方火速開除老師，但老師似乎無動於衷，面對網友私訊怒罵「發別人小孩這樣很好玩嗎？」還一派輕鬆地回「還不錯」讓網友更火大。不過，也有人發現，該帳號似乎並非本尊。

IG事件遭爆料後，不少人都忍不住用IG私訊該位前教師，其中有一位質問「發別人小孩這樣很好玩啊？」對方回「還不錯」，網友再問「別人小孩智障？」前教師不僅認為「要接受特教」，還把這段對話截圖PO到IG限動上，讓好友看他跟網友的訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一張則是有網友訊息開罵「X的，去你X的。不會教，就不要教。少在那裡說三道四的。」結果前教師回道「那你來教？」「我肯定比多數的家長好多了」、「笑死」，並再度把對話公開，還寫下「肉搜他（私訊網友），快去！」「笑死」。

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

▲疑似幼教師的帳號說，比起反省自己的所作所為，他比較想為所欲為。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

還有人將《教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師》的連結貼給前教師，他卻回「哈哈！我又不缺」，讓網友看不下去「各大版怎麼都看到你，好好反省自己的所作所為吧。」對方依然不當一回事「我比較想為所欲為。」態度再度引爆網友怒火，「完全沒在反省」、「真的是他／她嗎？好像對自己的所做所為不覺得哪裡有錯。」

不過，就有網友表示「這個是被盜照片了！不是本人帳號」，指出發表這些訊息截圖的人，與前教師根本不是同一個人，盜用者甚至還故意弄出很像的帳號，並在帳號簡介自稱「備用」。據悉，本尊帳號有一字為1，該盜圖者則是把1換成很像的l（小寫L）。而截至截稿前，盜圖者又似乎把帳號的l改成0，大頭貼則是沒有換掉。至於到底2個帳號是否為不同人所有，目前並不確定。

▼有人發現嗆網友的帳號並非本尊帳號。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

ET快訊
劉品言「解放超兇頭燈」！　一轉身瑤瑤驚：怎麼醬子
周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！　3巧合瘋傳世紀復合
公公怒了：懸賞金加倍！「厭世越南妻」疑計畫落跑　純情男開吉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

一夜情搞大肚子！渣男拿錢「逼墮胎」遭黑道威脅　身分曝光怕爆

開除沒在怕！傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」截圖曝光　網抓包1盲點

「超兇老闆娘」彎腰撈麵！　一週打趴20年老店...C奶本尊遭神出

寶雅怎麼紅起來的？內行揭密「發跡關鍵」：台版唐吉訶德

交友密碼「180+職軍」超神！他實測5分鐘驚呆：第一次覺得被愛

機師「執勤、隔離循環」陷憂鬱　莊人祥：檢疫天數有望再調整

彰化因應「供五停二」開發烏溪伏流水　5月起日增3萬噸供水

最久確診補教師接觸者增至30人！17人已接受採檢　初步結果出爐

AZ疫苗不良事件累積14例！　65.4%接種者回報「注射部位疼痛」

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

一夜情搞大肚子！渣男拿錢「逼墮胎」遭黑道威脅　身分曝光怕爆

開除沒在怕！傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」截圖曝光　網抓包1盲點

「超兇老闆娘」彎腰撈麵！　一週打趴20年老店...C奶本尊遭神出

寶雅怎麼紅起來的？內行揭密「發跡關鍵」：台版唐吉訶德

交友密碼「180+職軍」超神！他實測5分鐘驚呆：第一次覺得被愛

機師「執勤、隔離循環」陷憂鬱　莊人祥：檢疫天數有望再調整

彰化因應「供五停二」開發烏溪伏流水　5月起日增3萬噸供水

最久確診補教師接觸者增至30人！17人已接受採檢　初步結果出爐

AZ疫苗不良事件累積14例！　65.4%接種者回報「注射部位疼痛」

星巴克3／27要「關燈」為哪樁？　推黑熊石虎系列有夠可愛

看上老房子大鐵門！他下秒直接徒手搬走　屋主一看作案過程驚呆

全球10大遊戲公司收益排行榜揭曉　第2加第3名的收入才跟冠軍差不多

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

仁寶去年每股賺2.15元配1.6元　殖利率6.7%

台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

影／台股多頭續航向上攻堅　留意三大觀盤指標！

爽歪了！壁虎泡澡「仰天開嘴」超舒服　網全笑翻：泡澡大叔？

遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

幼教老師IG霸凌小孩「智障日常」！園方震驚回應：她平常人很好

日女出軌率世界第1　網嘆：江宏傑真有勇氣

雞排妹「情慾護士裝」曝光！開高衩側躺讓網瘋了

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

國一兒回家作業爆多　整夜寫不完

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

統一發票1、2月中獎號碼出爐！

更多熱門

相關新聞

羅尚樺妻PO鼻酸照　淚喊：第7天讓我看見你好嗎

羅尚樺妻PO鼻酸照　淚喊：第7天讓我看見你好嗎

殉職空軍飛行員羅尚樺妻子在丈夫逝世第5天，在IG上PO出一張她手抱寶寶右邊站著羅尚樺的3人合影，讓人看了相當心疼與不捨，她寫下「老公，今天第五天了，你怎麼還沒有讓我看見你？平常你再忙再累總是想到，老婆妳有沒有乖乖吃飯」甚至椎心泣血喊話要羅尚樺答應她在第7天一定要讓她看見。

IG霸凌小孩被肉搜罵爆！護航友也遭殃

IG霸凌小孩被肉搜罵爆！護航友也遭殃

幼教老師IG霸凌小孩「智障日常」！園方震驚回應：她平常人很好

幼教老師IG霸凌小孩「智障日常」！園方震驚回應：她平常人很好

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

IG自介「輸入1行字」跳出我超愛你　網實測成功

IG自介「輸入1行字」跳出我超愛你　網實測成功

關鍵字：

幼稚園老師小孩小朋友霸凌IG靠北幼稚園

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面