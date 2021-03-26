開除沒在怕！傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」截圖曝光　網抓包1盲點

▲網友傳訊息給疑似前幼教師的帳號，反遭公開喊「肉搜他」。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《「確定生出社會敗類！」幼教老師PO小孩正臉照 IG霸凌：智障日常》，有幼教老師被爆出在IG貼出小朋友的照片，嘲諷「智障日常」、「沒救了」引發爭議。事情發生後，校方火速開除老師，但老師似乎無動於衷，面對網友私訊怒罵「發別人小孩這樣很好玩嗎？」還一派輕鬆地回「還不錯」讓網友更火大。不過，也有人發現，該帳號似乎並非本尊。

IG事件遭爆料後，不少人都忍不住用IG私訊該位前教師，其中有一位質問「發別人小孩這樣很好玩啊？」對方回「還不錯」，網友再問「別人小孩智障？」前教師不僅認為「要接受特教」，還把這段對話截圖PO到IG限動上，讓好友看他跟網友的訊息。

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另一張則是有網友訊息開罵「X的，去你X的。不會教，就不要教。少在那裡說三道四的。」結果前教師回道「那你來教？」「我肯定比多數的家長好多了」、「笑死」，並再度把對話公開，還寫下「肉搜他（私訊網友），快去！」「笑死」。

▲疑似幼教師的帳號說，比起反省自己的所作所為，他比較想為所欲為。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

還有人將《教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師》的連結貼給前教師，他卻回「哈哈！我又不缺」，讓網友看不下去「各大版怎麼都看到你，好好反省自己的所作所為吧。」對方依然不當一回事「我比較想為所欲為。」態度再度引爆網友怒火，「完全沒在反省」、「真的是他／她嗎？好像對自己的所做所為不覺得哪裡有錯。」

不過，就有網友表示「這個是被盜照片了！不是本人帳號」，指出發表這些訊息截圖的人，與前教師根本不是同一個人，盜用者甚至還故意弄出很像的帳號，並在帳號簡介自稱「備用」。據悉，本尊帳號有一字為1，該盜圖者則是把1換成很像的l（小寫L）。而截至截稿前，盜圖者又似乎把帳號的l改成0，大頭貼則是沒有換掉。至於到底2個帳號是否為不同人所有，目前並不確定。

▼有人發現嗆網友的帳號並非本尊帳號。（圖／翻攝自靠北幼稚園）