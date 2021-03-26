IG霸凌小孩「智障日常」被肉搜罵爆！護航友遭殃...網：真der拐氣

▲幼教師留言「很拐氣」被大肆嘲諷。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

記者周亭瑋／綜合報導

一名幼教老師在IG霸凌學生，曬照嘲諷「智障日常」，惡劣行徑點燃眾人怒火，更被大舉肉搜圍剿，現在就連護航的友人也遭出征，網友洗版直呼，「這樣還能瞎挺，果然物以類聚」、「麻煩快點跟妳朋友說，他紅到發紫了，不可以躲喔，要敢作敢當」。

網友在「靠北幼稚園」匿名投稿揭發惡行，該名幼教師在IG限時動態PO出學生照片，更戲謔表示「飯吃不好，水喝不好，書包收不好，口罩戴不好，還他媽尿在教室裡，重點是他媽咪還是覺得他很好，完全不知道自己確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了。」

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她苦笑表示，「給我月薪double都不想教到他，可惜現實的我月薪3萬，還是不得不顧他。」最後甚至直呼「放生他的話，我每天就開開心心了，事不宜遲，明天開始。」

這番言論引爆輿論撻伐，大票網友留言氣罵，「很可惜妳永遠超越不了3萬，妳以後千萬別結婚生子，怕你的小孩更糟」、「垃圾因仔，妳知道出社會說話要負責任嗎」、「X的，真的十分沒有職業道德」、「讓她紅吧~永遠領不到超過3萬...不要在幼教界生存」、「心態不正確當什麼的老師，身為媽媽的我看到真的無法忍受」、「真der很拐氣」。

同時，大家也搜出當事人IG、臉書帳號，並公開她日常的出遊照，狂潮諷一番。雖然照片有打馬，但同行友人忍不住跳出來回擊，怎料此舉反遭出征，瞬間成了眾矢之的，「來看護航喔」、「這是匿名版面妳幹嘛自己跳出來啦」、「哈哈哈難怪是朋友，笑死」、「叫妳朋友出來打球啦，我來教他什麼才是社會敗類」、「拉好沙發66...坐等」。