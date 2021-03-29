　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖公托主任掌摑2歲幼童「只因吃飯慢」　老師通報還挨罵

記者黃翊婷／綜合報導

澎湖縣某公共托育家園28日被網友在臉書PO文爆料，指稱陳姓主任掌摑年僅2歲的幼童，老師不忍孩子臉頰、耳朵都被打紅，偷偷拍下照片傳給家長，這才讓整件事情曝光。消息傳開後，幼童家長在文章底下留言指稱「此事件不是單一偶發事件」；也有其他網友表示，之前就有聽說孩子被打，通報社會處查一查就沒有下文，就算老師離職抗議，園方也不為所動。

澎湖公托主任被爆掌摑2歲童。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園、白沙公共托育家園）

▲爆料文章全文。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園，下同）

臉書「靠北幼稚園」28日出現一篇文章，內容提到，該公共托育家園陳姓主任對2歲幼童掌摑臉頰，力道之大就算已經經過1個半小時，孩子的臉和耳朵還是很紅。一名老師不捨孩子挨打，偷偷拍下照片並傳給家長。

文章中還提到，陳姓主任與園方執行長夫婦私交很好，沒有相關經驗也非本科系出身，就能擔任主任職務，而且還不只一次對小孩施暴，只是這次剛好打到某鄉代的孫子，事情才被爆出來；事後執行長夫婦還一直袒護陳姓主任，態度囂張，甚至說出「監視器拍（得）這麼明顯，應該要把小孩拖去拍不到的地方催（打的意思）下去」這種話。

據了解，家長已經取得監視器畫面影片，以及陳姓主任斥責老師為何要傳照片的對話錄音檔。文章公開不久，隨即引起網友熱烈討論，幼童的母親也在文章底下留言表示，「我是小孩的家長，此事件不是單一偶發事件，之前還有小朋友被施暴，但被執行長夫妻用手段壓下來，導致社會處沒有調查紀錄，他們告訴老師，澎湖縣長跟他們交情很好，因為地方小，官官相護，我需要鄉民的力量！」也有其他網友指出，「不只這個寶寶被打喔！之前就有了，通報社會處後來查一查就沒下文，老師離職抗議，園方不為所動。」

澎湖公托主任被爆掌摑2歲童。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園、白沙公共托育家園）

▲幼童母親在文章底下留言。

根據《自由時報》報導，這起事件發生在19日中午用餐時間，陳姓主任在餵幼兒吃飯時，因為不滿孩子把飯含在嘴裡，吃飯速度慢，因此出手打了一巴掌，事後他在園方執行長的陪同下，前往孩子家中向家長道歉，也主動請辭主任一職；澎湖縣政府社會處也成立專案調查，後續會再召開會議討論如何處置這件事。

不過，雖然社會處已經出手處理，網友的怒火卻難以平息，紛紛湧入該公共托育家園的臉書粉絲專頁留言，「是你們的老師（應為主任）打孩子嗎？原來你們師資的水準是這樣」、「原來小孩送去你們那（裡）是讓你們打巴掌的嗎？這種教育場所要不要考慮關閉，別再殘害小孩了」。而園方至今仍未在網路上發表任何聲明或回應。

▼網友湧入園方臉書留言抨擊。（圖／翻攝自園方Facebook）

澎湖公托主任被爆掌摑2歲童。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園、白沙公共托育家園）

ET快訊
日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓點名「5凶神
直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱！爆氣大吵痛哭　男友身分曝光
百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴：這落差
日月潭底「噁爛垃圾山」露出見光！居民受不了　上百人淨潭撿1噸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽會殺手連開3槍！北市議員千人面前遭擊斃　扯出驚悚內幕

8天狂偷20次！無業男專挑未鎖健身房置物櫃　撈2.8萬只賠6人

澎湖公托主任掌摑2歲幼童「只因吃飯慢」　老師通報還挨罵

闖「壹圓舊鈔秘境」象鼻隧道攀岩　桃園男墜50公尺深崖亡

夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷

廂型車迴轉一半遭撞！鑑定出爐「騎士0肇責」　女駕駛聽結果氣炸

角頭老大被蝦米槍殺！　刑警竟PO文「把建文兄後事辦得風光」

電梯密室殺人！老闆爆料「大怒神」電梯暴衝疑人為惡搞？偵辦進度曝

快訊／逼女學生口交！　新竹火車站變態男遭裁定「羈押禁見」

太離譜！后里橡膠廠1個月第五次火警　鄉親氣炸疑縱火

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

新竹車站變態男「逼少女獻初夜」　女高中生假裝遇到朋友順利脫險

太陽會殺手連開3槍！北市議員千人面前遭擊斃　扯出驚悚內幕

8天狂偷20次！無業男專挑未鎖健身房置物櫃　撈2.8萬只賠6人

澎湖公托主任掌摑2歲幼童「只因吃飯慢」　老師通報還挨罵

闖「壹圓舊鈔秘境」象鼻隧道攀岩　桃園男墜50公尺深崖亡

夜遊遇大霧重踩油門下山　21歲男「髮夾彎不過」撞鋼索翻車2人傷

廂型車迴轉一半遭撞！鑑定出爐「騎士0肇責」　女駕駛聽結果氣炸

角頭老大被蝦米槍殺！　刑警竟PO文「把建文兄後事辦得風光」

電梯密室殺人！老闆爆料「大怒神」電梯暴衝疑人為惡搞？偵辦進度曝

快訊／逼女學生口交！　新竹火車站變態男遭裁定「羈押禁見」

太離譜！后里橡膠廠1個月第五次火警　鄉親氣炸疑縱火

南機場旋轉樓梯「遊客瘋打卡」　又吵又亂惹怒居民：侵犯隱私！

長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

YKK誘騙簽文件！180萬退休金變少少資遣費　22年老員工揭副理說謊

台南療癒小旅行提案！找尋巷弄清水模美術館　走進《孤味》壽宴吃蝦捲

賓士C300被「粉紅泰迪熊」超車　IIHS玩偶出任務測試駕駛專注力

不能喝阿比？工地酒測上路　工人現身說法：「要給過渡期」

22歲大咖男偶像家中驚遇搶劫！　歹徒破窗速抓鑰匙開走賓士車

太陽會殺手連開3槍！北市議員千人面前遭擊斃　扯出驚悚內幕

8天狂偷20次！無業男專挑未鎖健身房置物櫃　撈2.8萬只賠6人

HVL／「內湖內戰」內湖高中逆轉奪首冠　温逸凱單場狂轟27分

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

社會熱門新聞

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

闖壹圓舊鈔秘境象鼻隧道　男墜崖亡

老闆爆料：大怒神電梯暴衝疑人為惡搞？懸疑殺人

夜遊重踩油門下山　21歲男撞鋼索翻車釀2傷

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

即／逼女學生口交！　新竹火車站變態男遭聲押禁見

高雄已婚警偷吃生子！　開瓦斯逼妻離婚結局曝

人妻旅館內像屍體翻來翻去！　老公頭頂炸綠提告結局曝

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

更多熱門

相關新聞

幼兒園老師PO男童正面裸照 　IG狂罵引眾怒

幼兒園老師PO男童正面裸照 　IG狂罵引眾怒

日前才剛爆出台北某幼兒園的老師在IG上嫌棄小孩什麼事情都做不好，稍早又傳出台南的老師於IG張貼孩童照片，指責學生很吵、不知羞恥。消息曝光後，立刻引起眾怒，不少網友都留言表示，「這位真的不合適當老師欸」、「這是汙辱小孩了吧」。

傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」　截圖曝光

傳霸凌幼教師IG嗆「不缺工作」　截圖曝光

IG霸凌小孩被肉搜罵爆！護航友也遭殃

IG霸凌小孩被肉搜罵爆！護航友也遭殃

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

台中男老師強壓女童！網怒：手放哪？

台中男老師強壓女童！網怒：手放哪？

關鍵字：

靠北幼稚園

讀者迴響

熱門新聞

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面