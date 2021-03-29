澎湖公托主任掌摑2歲幼童「只因吃飯慢」　老師通報還挨罵

記者黃翊婷／綜合報導

澎湖縣某公共托育家園28日被網友在臉書PO文爆料，指稱陳姓主任掌摑年僅2歲的幼童，老師不忍孩子臉頰、耳朵都被打紅，偷偷拍下照片傳給家長，這才讓整件事情曝光。消息傳開後，幼童家長在文章底下留言指稱「此事件不是單一偶發事件」；也有其他網友表示，之前就有聽說孩子被打，通報社會處查一查就沒有下文，就算老師離職抗議，園方也不為所動。

▲爆料文章全文。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園，下同）

臉書「靠北幼稚園」28日出現一篇文章，內容提到，該公共托育家園陳姓主任對2歲幼童掌摑臉頰，力道之大就算已經經過1個半小時，孩子的臉和耳朵還是很紅。一名老師不捨孩子挨打，偷偷拍下照片並傳給家長。

文章中還提到，陳姓主任與園方執行長夫婦私交很好，沒有相關經驗也非本科系出身，就能擔任主任職務，而且還不只一次對小孩施暴，只是這次剛好打到某鄉代的孫子，事情才被爆出來；事後執行長夫婦還一直袒護陳姓主任，態度囂張，甚至說出「監視器拍（得）這麼明顯，應該要把小孩拖去拍不到的地方催（打的意思）下去」這種話。

據了解，家長已經取得監視器畫面影片，以及陳姓主任斥責老師為何要傳照片的對話錄音檔。文章公開不久，隨即引起網友熱烈討論，幼童的母親也在文章底下留言表示，「我是小孩的家長，此事件不是單一偶發事件，之前還有小朋友被施暴，但被執行長夫妻用手段壓下來，導致社會處沒有調查紀錄，他們告訴老師，澎湖縣長跟他們交情很好，因為地方小，官官相護，我需要鄉民的力量！」也有其他網友指出，「不只這個寶寶被打喔！之前就有了，通報社會處後來查一查就沒下文，老師離職抗議，園方不為所動。」

▲幼童母親在文章底下留言。

根據《自由時報》報導，這起事件發生在19日中午用餐時間，陳姓主任在餵幼兒吃飯時，因為不滿孩子把飯含在嘴裡，吃飯速度慢，因此出手打了一巴掌，事後他在園方執行長的陪同下，前往孩子家中向家長道歉，也主動請辭主任一職；澎湖縣政府社會處也成立專案調查，後續會再召開會議討論如何處置這件事。

不過，雖然社會處已經出手處理，網友的怒火卻難以平息，紛紛湧入該公共托育家園的臉書粉絲專頁留言，「是你們的老師（應為主任）打孩子嗎？原來你們師資的水準是這樣」、「原來小孩送去你們那（裡）是讓你們打巴掌的嗎？這種教育場所要不要考慮關閉，別再殘害小孩了」。而園方至今仍未在網路上發表任何聲明或回應。

▼網友湧入園方臉書留言抨擊。（圖／翻攝自園方Facebook）