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「女兒拿同學彩色筆」是小事　家長戰爆網友：想過當媽的心情嗎？

▲▼小孩,孩子,塗鴉,畫畫,暑假,寒假,才藝,上色。（圖／翻攝自pixabay）

▲小朋友之間的衝突，只要妥善處理大多是小事。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

幼兒園兒童相處難免會有摩擦，只要家長之間能夠理性討論出一個和解方案，再給予孩子機會教育，的確大部分都是不嚴重的小事。但是就有家長在匿名網站PO出自己的女兒拿同學彩色筆，還強調這只是「小到不行的事情」。相關的言論卻惹怒的網友，讓原本的小事，因為網友的「炎上」而成為難以收拾的大事。

原PO先是在7日發文指出，放學去接女兒的時候，老師跟她說女兒直接拿走了同學的彩色筆，還回來的時候，發現筆尖弄到其他顏色，所以染色了，同學馬上就哭出來。

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原PO強調，「我不懂老師跟我說這個幹嘛？是想要我在買一組新的，還給那位同學嗎

就因為一支筆？」，當老師追問要怎麼處理時，她當下回答，「我再給您答覆」，就拉著女兒走了。

原PO抱怨，到底要怎麼處理這件事情？這種小到不行的事情，「媽媽我不知道要怎麼辦耶！」

此文一出，就已經引發了許多網友的不滿，認為女兒正在前往成為盜賊的道路上，應該機會教育女兒，想要借別人的東西，應該要先徵求主人的同意，何況還給對方一組新的彩色筆也不貴。不料原PO在9日又PO一篇文戰爆網友，全面引爆網友的怒火。

螢光筆,畫重點,筆記。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO的女兒不但擅自拿走同學的彩色筆，還回去之後還染色了。（圖／達志影像／美聯社）

原PO表示，自己就是彩色筆事件的媽媽，看到網友的留言有點嚇到， 網友一直說是 她不會教小孩、說她是恐龍，女兒才會有這樣的行為，「你們有想過我當媽媽的心情嗎？」聽到老師那樣說女兒的不是，那樣在說女兒不對的時候，她的眼淚都快哭出來了，她才趕快把女兒拉走。

原PO嗆爆網友，「我真的從來都沒有想過，只是因為一隻筆，會被你們這些人罵得這麼難聽，我又沒有說我不處理！你們拼命罵 ，一直罵很後悔在這裡PO這個文，媽媽我真的覺得很委屈」。

網友則回應原PO表示，「恐龍家長還是需要恐龍家長治，語言才會通」、「快點買一盒還人家」、「恐龍永遠不懂為什麼被討厭，還一直上來秀下限」、「連最基本的人格養成都不會教真的就是結紮」、「可以想像妳以後會回法官 就因為殺了一個人？」、「果然最難教育的是家長，不是孩子」、「人家跟你說事實你就受不了！如果玻璃心為啥要發第二次文！是想驗證什麼？」。

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